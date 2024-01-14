"جيروزاليم بوست" تكشف نوايا نتنياهو الحقيقية في غزة.. ومصر تتعهد بالرد

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الهدف الحقيقي وراء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار الحرب في قطاع غزة، بعدما نقلت تصريحاته أمس التي كشف فيها عن نواياه الحقيقية قبل إيقاف حرب غزة التي لم يحقق فيها أيًا من الأهداف التي أعلن عنها في السابق.



مخططات خفية وتعهد مصري بالرد

وقال نتنياهو: "لا يمكننا إنهاء هذه الحرب دون إغلاق الثغرة الموجودة في المنطقة العازلة التي تقع على الحدود مع مصر وتسمى ممر فيلادلفيا".

وادعي نتنياهو أنه لا يستطيع القضاء على حماس ووقف تدفق الأسلحة دون أن يغلق هذا الممر.

وأوضحت الصحيفة، أن تصريحات نتنياهو تأتي في أعقاب فشل الحملة العسكرية الإسرائيلية في تحقيق أهدافها المعلنة، وهو ما ينعكس في عدم اتخاذ أي إجراءات أو وضع خطط واضحة لهذا الهدف.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل فقدت سيطرتها على الممر الذي يبلغ طوله 14 كيلو متر فقط، بموجت معاهدة السلام المبرمة مع مصر اتفاقية كامب ديفيد لعام 1979، وغادرت المنطقة العازلة بشكل كامل بعد انسحابها من قطاع غزة عام 2005.

وكرر نتنياهو تعهده بمواصلة الحرب ضد حماس في غزة حتى تدمير الحركة وإطلاق سراح المحتجزين الـ 136 المتبقيين هناك.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أكدت أن مصر سارعت بالرد على تصريحات نتنياهو، من خلال وزارة الخارجية، التي شددت على سيطرتها الكاملة على حدودها مع قطاع غزة، وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية: "هذه الأمور تتعلق بالاتفاقيات بين الدول المعنية، لذا ستتم مراجعة أي بيان والرد عليه وفقًا لذلك".



تصاعد الغضب في إسرائيل



وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن تصريحات نتنياهو جاءت في الوقت الذي نظم فيه أقارب المحتجزين مسيرة في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن ذويهم في أسرع وقت، حيث فشلت حكومة نتنياهو في تحريرهم رغم مرور 100 يوم على الحرب.



وتابعت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسفير الأمريكي لدى إسرائيل جيك ليو تحدثا في المسيرة. وقال ليو إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والجميع في إدارته عازمون على إطلاق سراح المحتجزين.



وقال ليو: "لإنجاز ذلك، فإننا نعمل بلا كلل مع حكومات إسرائيل ومصر وأي دولة أخرى يمكنها مساعدتنا في التوصل إلى انفراجة لإعادتهم إلى الوطن".



وأضاف: "لن نتراجع عن التزامنا بإعادتهم إلى وطنهم".



وفي وقت سابق من المساء، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتزل هاليفي للصحفيين إنه يعتقد أن الضغط العسكري هو أفضل وسيلة لضمان إطلاق سراحهم. وأصدر نتنياهو البيان نفسه عندما تحدث للصحافة.