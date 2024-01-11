الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تايم: حرب إسرائيل على غزة تتوقف فى حالة واحدة

غزة
غزة

تسببت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في استشهاد أكثر من 22 ألف شخص وأعداد لا حصر لها من الجرحى، ومفقودين تحت الأنقاض، أو تعرضوا للهزال بسبب الأمراض وسوء التغذية، بينما تواصل القوات الإسرائيلية حصار المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، وأعلنت إسرائيل عن زيادة أهداف الحرب التي تشمل القضاء على حماس وإعادة المحتجزين، لتصل إلى منع السلطة الفسطينية من حكم قطاع غزة وتغيير نظام التعليم في غزة وإنشاء منطقة عازلة واسعة داخل غزة تفصلها عن إسرائيل، وبالرغم من أن هذه الحرب لم ولن تحقق أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المزعومة فإن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحرب التي فشلت فيها إسرائيل هو توقف الولايات المتحدة عن دعمها.

متى تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

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عضو مجلس الحرب الإسرائيلى: إعادة المحتجزين أولى من أى عملية قتالية فى غزة

وأفادت مجلة "تايم" الأمريكية بأن الزعماء الإسرائيليين وضعوا أهداف الحرب ولم يكشفوا كيفية تحقيقها من خلال الحملة العسكرية الوحشية في غزة، رغم أن الجميع يعلم أنه لا يمكن تحقيق أي هدف من هذه الأهداف في ظل الحرب الوحشية.

وتابعت أن الأزمة في الأراضي الفلسطينية سياسية ولا يمكن حلها بالقوة العسكرية المميتة، بل تزيدها سوءًا، كيف يمكن إقناع أهل غزة اليوم بعدم التخطيط لتدمير إسرائيل بعد حجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على القطاع؟.

وأضافت أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحرب هو إعلان الولايات المتحدة التوقف عن دعمها، كما حدث في جميع الحروب الأخرى التي شهدها القطاع.

وتابعت أنه على الرغم من استخدام إسرائيل استراتيجية قائمة على القوة الساحقة طيلة 75 عامًا حتى الآن، فإن إسرائيل لم تصل قط إلى الحصول على القبول من جيرانها والشعب الفلسطيني.

الحرب الإسرائيلية اهداف الحرب السلطة الفسطينية الحكومة الاسرائيلية نتنياهو

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