زلزال يضرب حكومة الاحتلال الإسرائيلى.. ونتنياهو يفقد القدرة على الحكم

أفادت تقارير عبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جمد الاستقالة المزمعة لنائب من حزب الليكود عميحاي شيكلي من منصبه كوزير للعدالة الاجتماعية، بعد أن عارض أعضاء الحزب هذه الخطوة، التي تهدف إلى الحد من الإنفاق على ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه عدد مفرط من الحقائب الوزارية.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تراجع نتنياهو عن قرار قبول الاستقالة، وأمر شيكلي بالبقاء في منصبه، وسط تهديدات من أعضاء الائتلاف اليميني المتطرف بعرقلة الموافقة على القرار في الكنيست، لتعكس هذه الأزمة مرة جديدة مدى ضعف حكم نتنياهو، وعدم قدرته على اتخاذ أي قرار بسبب ضغوط حزبه وتخوفه من إنهاء مسيرته السياسية.



أزمة وخلاف جديد يعصف بالحكومة الإسرائيلية

وأشار التقرير المنشور في الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن استمرار عمل بعض الوزارات يخضع لتدقيق مكثف منذ اندلاع الحرب في أعقاب عملية طوفان الأقصى قبل ثلاثة أشهر، وتأثير الصراع على الإنفاق الحكومي.



قال شيكلي يوم الاثنين إنه سيترك وزارة المساواة الاجتماعية، لكنه سيواصل العمل كوزير لشئون الشتات، بينما يعود أيضًا إلى الكنيست في خطوة من شأنها أن تجبر أحد المشرعين الإضافيين في حزب الليكود على الاستقالة.



وأبلغ أعضاء الكنيست من حزب الليكود نتنياهو أنه إذا استقال تشيكلي من وزارة المساواة الاجتماعية وعاد إلى الكنيست، فإنهم لن يوافقوا على الشكليات اللازمة لإعادة تعيينه وزيرًا لشئون الشتات حتى يتمكن من الاستمرار في هذا الدور.



وذكرت هيئة الإذاعة العامة "كان" أن ما لا يقل عن خمسة مشرعين من حزب الليكود انضموا إلى هذه الخطوة، كما حذروا تشيكلي من نواياهم.



وورد في تقارير إعلامية، أن نتنياهو دفع وزراء آخرين من حزب الليكود إلى اتباع تشيكلي في العودة إلى الكنيست وسط محاولة رئيس الوزراء ملء المقاعد بالأعضاء الموالين له في الوقت الذي يواجه فيه اضطرابات متزايدة داخل صفوف الحزب.



وبحسب ما ورد، يسعى أيضًا إلى إظهار ترشيد الإنفاق الحكومي قبل التصويت المقبل على الميزانية، فكل وزير يعود إلى الكنيست سيوفر للحكومة حوالي 1.9 مليون شيكل (507 ألف دولار) في النفقات السنوية.



ومن شأن مثل هذه الاستقالات الوزارية أن تهدد مواقف ستة على الأقل من نواب الليكود الذين دخلوا الكنيست بموجب القانون النرويجي، وهم ساسون جوتا، وكيتي شيتريت، وموشيه باسال، ودان إيلوز، وعميت هاليفي، وتسيغا ميلاكو، لو استقال تشيكلي، لكان جويتا أول من يستقيل.



بغض النظر عما يحدث، من المتوقع أن تظل وزارة المساواة الاجتماعية مفتوحة، حيث ستتولى وزيرة الليكود ماي جولان زمام القيادة، بينما سيتم دمج مكتب النهوض بالمرأة - الذي أنشئ لها بعد تشكيل الحكومة - فيه.