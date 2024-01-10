الأربعاء 10 يناير 2024
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عالم

قطع البث التليفزيونى وبث الرعب فى الشعب.. ماذا حدث فى الإكوادور؟

شرطة الإكوادور
شرطة الإكوادور

أعلن رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا، عن اشتعال صراع مسلح داخلي في البلاد، وأمر قوات الأمن "بتحييد" العديد من الجماعات الإجرامية المتهمة بنشر العنف الشديد في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، وجاء المرسوم بعد وقت قصير من قيام رجال ملثمين ومسلحين بقطع البث التليفزيوني المباشر، وهى واحدة من عدة حوادث عنف وقعت في جميع أنحاء البلاد أمس الثلاثاء، عقب هروب زعيم إحدى أكبر العصابات من السجن.


مقاطعة البث التليفزيوني وبث الرعب في نفوس الشعب
 

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أزمة رئيس الإكوادور الجديد.. رجال العصابات يحتجزون الشرطة كرهائن

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد أصيب الإكوادوريون بالذهول عندما شاهدوا عملية الاستيلاء على البث المباشر لقناة TC Television من مدينة جواياكيل الساحلية، وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المهاجمين، وهم يجبرون موظفي الشبكة المملوكة للدولة على أرضية الاستديو، بينما سُمعت طلقات نارية وصراخ في الخلفية.

Ecuador in complete chaos as gunmen take over TV station and terrorize college campus | Marca
اقتحام البث التلفزيوني

وقالت شرطة الإكوادور، في وقت لاحق، إنها ألقت القبض على جميع المسلحين، وتم إجلاء أعضاء المنفذ الإعلامي، وأن جميع الموظفين والرهائن على قيد الحياة.


وقال سيزار زاباتا، القائد العام للشرطة الوطنية، إنه تم العثور على ما لا يقل عن أربعة أسلحة نارية وقنبلتين يدويتين و"مواد متفجرة"، وتم اعتقال 13 شخصًا، وأضاف أنه سيتم تقديم الجناة إلى العدالة بسبب "أعمالهم الإرهابية".
ووصف مذيع تليفزيون TC، خورخي ريندون، الاستيلاء على البث بأنه "هجوم عنيف للغاية".

Ecuador in 'internal armed conflict' after gang leader's prison escape، president says | CBC News

يتذكر ريندون، في مقطع فيديو على حساب X الرسمي لقناة TC Television: "لقد أرادوا دخول الاستديو حتى نتمكن من قول ما يريدون، أعتقد رسالتهم". 

وقال ريندون إنه علم بإطلاق النار على شخص وإصابة آخر على يد المهاجمين، ولم تؤكد الشرطة هذه الإصابات.

Massive Shakedown By Troops In Guayaquil Prison As Gang Leader Believed To Be Behind Presidential Candidate Assassination Is Moved To Secure Unit. - The St Kitts Nevis Observer

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الحادث أثار الخوف بين العديد من الإكوادوريين، ووصفت إحدى النساء، التي تعيش خارج جواياكيل، وطلب منها رئيسها العودة إلى المنزل مبكرًا، حركة المرور الفوضوية أثناء عودتها إلى المنزل، قائلة: "كانت السيارات تسير في الاتجاه الخاطئ، كان الجميع يحاولون فقط المرور، الأمر كان مرعبًا حقًا، والجزء الأكثر رعبًا هو رؤية اليأس، ورؤية الشركات تغلق أبوابها، والملثمون يطاردون المواطنين في الشارع بما في ذلك الأطفال والنساء، وهم يركضون بشكل محموم في الطرق المخصصة للسيارات فقط".


وأوضحت الشبكة أن البلاد شهدت انفجارات وعمليات اختطاف على يد الشرطة واضطرابات في السجون منذ أن أعلن نوبوا يوم الإثنين، حالة الطوارئ على مستوى البلاد بعد هروب زعيم العصابة البارز أدولفو فيتو ماسياس من سجن في جواياكيل.

وذكرت الشرطة المحلية أن ثمانية أشخاص قتلوا في غواياكيل، يوم الثلاثاء، وقالت الشرطة الوطنية في العاشر من الشهر الجاري إن ضابطي شرطة قتلا أيضًا في مدينة نوبول القريبة.

Ecuador declares 'internal armed conflict،' gunmen storm TV station - UPI.com
البث التلفزيوني الرعب الشعب الإكوادور الإجرامية اشتعال الجماعات

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