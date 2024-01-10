الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

عالم

محاولات يائسة للخروج من المأزق.. مخططات إسرائيل لتجنب إدانة محكمة العدل الدولية

غزة
غزة

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تفاصيل الدفاع الإسرائيلي المقرر أن يقوده المحامي البريطاني مالكوم شو في جلسة محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية المقرر عقدها غدًا الخميس بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة.

وتابعت أن الفريق القانوني الذي يُمثل إسرائيل لا يتحدث إلى وسائل الإعلام، كما التزمت وزارة العدل والوكالات الإسرائيلية الأخرى ذات الصلة الصمت بشأن الخط الذي سيتخذه الدفاع.


كيف ستدافع إسرائيل عن نفسها في محكمة العدل الدولية؟

txt

البعثة الأممية: إدراج قتل الصحفيين بغزة ضمن محاكمة إسرائيل أمام "العدل الدولية"

وأضافت أن خلال الجلسة المقرر عقدها غدًا سيؤكد المحامي البريطاني أن الخسائر التي وقعت في صفوف المدنيين في غزة هي نتيجة غير مقصودة خلال محاولة استهداف إسرائيل للقدرات العسكرية لحركة حماس، وأن الحركة أسست منشأتها العسكرية في البنية التحتية للقطاع ونشرت مقاتليها بين السكان المدنيين في غزة.

وتابعت أن الدفاع الإسرائيلي سيُشير أيضًا إلى ملايين المنشورات التي أسقطها جيش الدفاع الإسرائيلي على مناطق غزة التي استهدفها، وعشرات الآلاف من المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي أجراها، والتي تطلب من المدنيين الإخلاء.

وأضافت أنه تم اتخاذ هذه التدابير من أجل الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في قوانين النزاعات المسلحة لتحذير المدنيين بشكل مناسب في منطقة القتال من الخطر الوشيك على حياتهم.

ومن المرجح أن يقال إن التعليقات التي أدلى بها وزراء مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي إما تم إخراجها من سياقها، ولم تكن موجهة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين ولكن إلى قادة حماس ومقاتليها، أو لم تنعكس في سلوك الجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الحجج التي وضعتها جنوب إفريقيا في صفحات الدعوى قوية للغاية، فجميعها مرفق بالأدلة والتي في حال لم ينجح المحامي البريطاني في إيجاد مخرج لها سيترتب عليها حكم على الأقل أولي خلال الجلسات التي ستعقد يومي الخميس والجمعة.

وقال البروفيسور إلياف ليبليتش، من كلية الحقوق بجامعة تل أبيب، إن اتخاذ قرار من هذا النوع لا يتطلب حكما حاسما بأن إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، بل أن تعتبر الإدعاءات مقبولة من قبل المحكمة.

txt

إسرائيل في المحكمة الدولية.. توقع بقرار وقف حرب الإبادة في غزة

دلائل إدانة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وتابع أن الاتهامات الجنوب إفريقية تستند إلى مقاطع الفيديو المختلفة التي صورها جنود الجيش الإسرائيلي في غزة والتي يدلون فيها بتعليقات تحريضية ضد الفلسطينيين، خصوصًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي طالب بقتل الفلسطينيين بشكل علني من رجال وأطفال ونساء ووصف يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي للفلسطينيين بالحيوانات البشرية، وتُشير جنوب إفريقيا إلى أن تصريحات القادة الإسرائيليين كانت مجردة من الإنسانية.

وتضمنت اتهمات جنوب إفريقيا أيضًا تصريحات وزير التراث عميحاي إلياهو التي قال فيها إن إسرائيل تدرس استخدام قنبلة نووية في غزة، وتعليقه بأنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيين غير متورطين في غزة".

ويصف ليبليتش هذه التعليقات المختلفة بأنها تصريحات متهورة وغير مسؤولة لم يكن ينبغي الإدلاء بها على الإطلاق، والتي من الممكن أن توقع إسرائيل الآن في قدر كبير من المتاعب لأنها تحقق شرط إثبات النية في اتهامات الإبادة الجماعية.

وقال البروفيسور إن الدفاع القانوني الإسرائيلي سوف يخوض صراعًا شاقًا حيث سيتعين عليه إقناع المحكمة بأن رئيس الوزراء والوزراء الآخرين في الحكومة لم يقصدوا ما قالوا وأن كلماتهم لا تعكس ما حدث بالفعل على الأرض في غزة، ولكن مع مقاطع الفيديو والصور وعمليات قتل الأطفال والقصف العشوائي ستكون المهمة شبه مستحيلة.

وأوضحت الصحيفة أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو الإشارة إلى أن معظم التصريحات المتطرفة جاءت من وزراء ليسوا أعضاء في حكومة الحرب وبالتالي لا صلاحيات لهم في اتخاذ إي إجراءات في هذه الحرب.

ومن المرجح أيضًا أن يتم الاستشهاد في الدفاع بالخطوات التي اتخذها جيش الدفاع الإسرائيلي لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين، بما في ذلك التدريب على يد خبراء في القانون الدولي والإشراف على عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي من قبل مسؤولين قانونيين في جيش الدفاع الإسرائيلي، فضلًا عن التحذيرات بالإخلاء.

وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن التصريحات المتطرفة التي تلفظ بها نتنياهو ووزير دفاعه وضعت إسرائيل في ورطة كبرى أمام محكمة العدل الدولية والعالم.

txt

فويس أوف أمريكا: انتقادات قوية لإدارة بايدن بسبب دعمها حرب غزة

إسرائيل محكمة العدل الدولية محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية غزة حرب غزة تايمز أوف إسرائيل الجيش الإسرائيلي نتنياهو جنوب أفريقيا

مواد متعلقة

بعد التصريحات التحريضية.. ذعر فى إسرائيل من جلسة محاكمتها أمام العدل الدولية

تهجير سكان غزة.. مقترحات وهمية ومخاوف إسرائيلية من إثارة التوترات مع مصر

تهجير سكان غزة إلى مصر يشعل الخلافات بحكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟

بعد فشل محاولات التهجير القسرى إلى مصر.. مقترح إسرائيلى جديد لسكان غزة

قبل محاكمتها بالعدل الدولية.. ماذا دار فى اجتماع بلينكن وقادة إسرائيل المغلق؟

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر

قبل نهاية الحرب.. الحياة البدائية و«ثلث القطاع» السبيل الوحيد للنجاة فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. 3 زلازل فى البحر المتوسط تتجاوز الـ3.9 ريختر (صورة)

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع التى تضرب البلاد

مسلسل حالة خاصة.. هل ينتقم نديم من عز في أحداث الحلقة الثالثة؟

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

يخدم 5 آلاف أسرة سنويًا.. افتتاح أول مطعم "مجانى" للأولى بالرعاية

جدة بمحكمة الأسرة: "أحفادي بيستنجدوا بيا من بخل جدهم وشراسة زوجته"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة.. بدء "المرحلة الثالثة" وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا