نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح يُشكل خطرًا كبيرًا على صناعة الدفاع الإسرائيلية، وبالتالي الجيش الإسرائيلي، حيث تعهد نتنياهو من قبل باستثمارات ضخمة في الصناعات الدفاعية لتقليل الاعتماد على الغرب، لكن الصناعة اليوم في أضعف حالاتها، ولا تحتاج للمال الذي تعهد به نتنياهو، ولكن للابتكار التكنولوجي، والاستقلال عن الدعم الأمني والدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، فبدون الدعم الأمريكي هناك خطر وجودي يهدد إسرائيل.



خطر وجودي وتهديدات أمنية كبرى.. نتنياهو يثير الذعر في إسرائيل

وتابعت جيروزاليم بوست أن أكاذيب نتنياهو أصبحت تشكل خطرا على إسرائيل، فنتنياهو هو نفس الشخص الذي تعهد طيلة السنوات الماضية بتقليل الاعتماد على الغرب، وكانت النتيجة سيئة وخيبة أمل كبرى.

وأضافت أن نتنياهو تغنى كثيرًا بأنه سيتخلص من الدعم الأمريكي في أقرب وقت، وهي محادثة رائعة لاقت صدى طيبا في الكونجرس، ولكن اليوم إسرائيل تعتمد بشكل كامل على الدعم الأمريكي، خصوصًا فيما يتعلق بالمعدات والتمويل العسكري والأمني.

وأشارت جيروزاليم بوست إلى أن الاستقلال الأمني يشكل ضرورة كبرى لإسرائيل، ومن المفترض أن نتنياهو يدرك ذلك جيدًا، فهو دائمًا ما يلعب بهذه الورقة لكسب المزيد من الدعم والتأييد، ولكن الاستقلال الأمني ليس الشرط الوحيد الذي يمكن إسرائيل من البقاء، فإسرائيل لا تحتاج إلى الصواريخ والقنابل الذكية فحسب، بل تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي الذي انهار في عهد نتنياهو.

جلسات محكمة العدل الدولية كابوس يهدد إسرائيل

وأوضحت "جيروزاليم بوست" أن جلسات محكمة العدل الدولية التي تعقد لمحاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية خلال الحرب في غزة، بمثابة كابوس، فأي قرار من المحكمة بالوقف الفوري للأعمال العدائية وانتقال القرار لمجلس الأمن وتمريره دون استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو هذه المرة لإنقاذ إسرائيل، يعني انهيار إسرائيل، من خلال فرض قيود على تدفق الأموال، وحظر تجاري على الشركات الإسرائيلية.

وتابعت جيروزاليم بوست أن جلسات محاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي سيناريو مخيف، لكنه يكشف عيوب وكوارث الاعتماد الأمني على الولايات المتحدة واعتماد إسرائيل الوجودي على الدعم الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأضافت أنه يجب على دوائر صنع القرار في إسرائيل التعلم من التجربة الروسية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وإعادة بناء نفسها كدولة مستقلة بجانب تجارب مثل فنلندا وهولندا وألمانيا واليابان واليونان وإيطاليا وأستراليا.