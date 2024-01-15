الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

نتنياهو
نتنياهو

أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح يُشكل خطرًا كبيرًا على صناعة الدفاع الإسرائيلية، وبالتالي الجيش الإسرائيلي، حيث تعهد نتنياهو من قبل باستثمارات ضخمة في الصناعات الدفاعية لتقليل الاعتماد على الغرب، لكن الصناعة اليوم في أضعف حالاتها، ولا تحتاج للمال الذي تعهد به نتنياهو، ولكن للابتكار التكنولوجي، والاستقلال عن الدعم الأمني والدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، فبدون الدعم الأمريكي هناك خطر وجودي يهدد إسرائيل.


خطر وجودي وتهديدات أمنية كبرى.. نتنياهو يثير الذعر في إسرائيل

txt

كاتب صحفى: نتنياهو وحكوماته المتطرفة يلفظون أنفاسهم الأخيرة ويعيشون على المعونات

وتابعت جيروزاليم بوست أن أكاذيب نتنياهو أصبحت تشكل خطرا على إسرائيل، فنتنياهو هو نفس الشخص الذي تعهد طيلة السنوات الماضية بتقليل الاعتماد على الغرب، وكانت النتيجة سيئة وخيبة أمل كبرى.

وأضافت أن نتنياهو تغنى كثيرًا بأنه سيتخلص من الدعم الأمريكي في أقرب وقت، وهي محادثة رائعة لاقت صدى طيبا في الكونجرس، ولكن اليوم إسرائيل تعتمد بشكل كامل على الدعم الأمريكي، خصوصًا فيما يتعلق بالمعدات والتمويل العسكري والأمني.

وأشارت جيروزاليم بوست إلى أن الاستقلال الأمني يشكل ضرورة كبرى لإسرائيل، ومن المفترض أن نتنياهو يدرك ذلك جيدًا، فهو دائمًا ما يلعب بهذه الورقة لكسب المزيد من الدعم والتأييد، ولكن الاستقلال الأمني ليس الشرط الوحيد الذي يمكن إسرائيل من البقاء، فإسرائيل لا تحتاج إلى الصواريخ والقنابل الذكية فحسب، بل تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي الذي انهار في عهد نتنياهو.

txt

إدانة إسرائيل.. كيف كشفت جلسات محكمة العدل الدولية الرفض الدولى لحرب غزة؟

جلسات محكمة العدل الدولية كابوس يهدد إسرائيل

وأوضحت "جيروزاليم بوست" أن جلسات محكمة العدل الدولية التي تعقد لمحاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية خلال الحرب في غزة، بمثابة كابوس، فأي قرار من المحكمة بالوقف الفوري للأعمال العدائية وانتقال القرار لمجلس الأمن وتمريره دون استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو هذه المرة لإنقاذ إسرائيل، يعني انهيار إسرائيل، من خلال فرض قيود على تدفق الأموال، وحظر تجاري على الشركات الإسرائيلية.

وتابعت جيروزاليم بوست أن جلسات محاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي سيناريو مخيف، لكنه يكشف عيوب وكوارث الاعتماد الأمني على الولايات المتحدة واعتماد إسرائيل الوجودي على الدعم الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأضافت أنه يجب على دوائر صنع القرار في إسرائيل التعلم من التجربة الروسية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وإعادة بناء نفسها كدولة مستقلة بجانب تجارب مثل فنلندا وهولندا وألمانيا واليابان واليونان وإيطاليا وأستراليا.

الجيش الإسرائيلي نتنياهو الإحتلال الإسرائيلي جيروزاليم بوست وزراء الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل صناعة الدفاع الإسرائيلية

مواد متعلقة

المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

إدانة إسرائيل.. كيف كشفت جلسات محكمة العدل الدولية الرفض الدولى لحرب غزة؟

100 يوم من العدوان| استمرار الدعم الدولى للقضية الفلسطينية يضع الاحتلال فى ورطة

"جيروزاليم بوست" تكشف نوايا نتنياهو الحقيقية في غزة.. ومصر تتعهد بالرد

تصل إلى 20000 عسكرى.. صحيفة إسرائيلية تكشف أسباب الخسائر القياسية لجيش الاحتلال بغزة

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية.. ماذا حدث بين جالانت ونتنياهو فى اجتماع الحرب؟

3 ساعات فاصلة.. إسرائيل تواجه "أسوأ كوابيسها" فى محكمة العدل الدولية

خطايا نتنياهو فى إسرائيل.. جلسات العدل الدولية تُشكك فى هوية الدولة اليهودية

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

القصة الكاملة لسقوط إمبراطور الذهب الخام وحقيقة غلق "الصاغة"

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

عاجل.. لماذا هرب نجل نتنياهو من إسرائيل بعد 45 يومًا من حرب غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 مواطنا جنوب الضفة الغربية