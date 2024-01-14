كاتب صحفي: نتنياهو وحكوماته المتطرفة يلفظون أنفاسهم الأخيرة ويعيشون على المعونات

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وحكوماته يلفظون أنفاسهم الأخيرة من فترة أكثر من 20 يومًا، مؤكدًا أنهم يعيشون على المعونات التي تقدم لهم من الدول الغربية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن جسد الحكومة الإسرائيلية يعيش بالتنفس الصناعي وأكدت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتياهو وحكومته في الأنفاس الأخيرة لأنه يضع نفسه وحكوماته بكفة والشعب الاسرائيلي بكفة أخرى.

نتنياهو يفعل كل ما في وسعة من بلطجة وعدوان

وأكد أن نتنياهو يفعل كل ما في وسعة من بلطجة وعدوان لم يسبق لها مثيل فنتنياهو قارب على السقوط هو وحكوماته المتطرفة وبايدن قال نصًا "على نتنياهو أن يتخلى عن بعض المتطرفين بحكوماته"، مشيرًا إلى أن حكومة نتنياهو لهم أهداف صهوينية وهم يتواجدون بمناصبهم على حساب الشعب الفلسطيني.