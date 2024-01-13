مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو

تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب، مساء السبت، للمطالبة برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فورًا وإجراء انتخابات برلمانية.

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم، أن الآلاف شاركوا في مظاهرات ضخمة في تل أبيب وحيفا للمطالبة برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فورًا وإجراء انتخابات برلمانية، وذلك عشية دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها المائة.

وذكرت الصحيفة أن كثيرًا من المشاركين في المظاهرة، التي نظمت في ميدان رئيسي بتل أبيب، لوحوا بأعلام إسرائيل ورفعوا لافتات تندد بنتنياهو.

ونقلت الصحيفة عن متظاهرة، قتل شقيقها في هجوم “حماس” في السابع من أكتوبر الماضي، قولها إن نتنياهو لا بد أن يرحل لأنه يتحمل مسؤولية عدم إعادة المحتجزين لدى “حماس” حتى الآن.

وفي حيفا، شارك وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي يعالون، وهو حليف سابق لنتنياهو تحول إلى معارض له، في مظاهرة حاشدة ضمن عدة آلاف، متهمًا نتنياهو بأنه هو من أوجد الظروف التي ساعدت حركة “حماس” على شن هجوم السابع من أكتوبر الذي قتل فيه 1200 إسرائيلي إضافة إلى احتجاز نحو 240 واقتيادهم إلى غزة.