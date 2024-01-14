نتنياهو يعلن رفع "ميزانية الحرب" على قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفع ميزانية الحرب مقابل تخفيض ميزانية بقية الوزارات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل مساء اليوم.

وقال نتنياهو:"الحرب ستستغرق شهورًا لذلك سنرفع ميزانيتها".

وأفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أكد أن إسرائيل فشلت خلال الحرب في تحقيق جميع أهدافها المعلنة والضمنية.

أضاف الأمين العام لحزب الله أن أمام إسرائيل حتى نهاية الشهر الجاري وبعدها ستنتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب، لافتًا إلى أن الاحتلال لم يستطع إيقاف الصواريخ من شمال القطاع المحاصر إلى تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة.