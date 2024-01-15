الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الذهب عالميًا يصعد ليسجل فوق مستويات الـ2050 دولارًا

الذهب
الذهب

صعدت أسعار  الذهب عالميا، خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل فوق مستويات الـ2050 دولارا بفعل جاذبية الملاذ الآمن نتيجة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وتجدد الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي

إعانة البطالة فى الولايات المتحدة

‏وفي بيانات منفصلة، تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار ألف طلب إلى 202 ألف خلال الأسبوع المنتهي في السادس من يناير، خلافًا لتوقعات ارتفاعها إلى 210 آلاف طلب، ما يعكس مرونة وقوة سوق العمل.

وأضاف وونغ أنه على الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي، تباطأ التضخم الأساسي، مما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4٪، مما يظهر أن "البيانات ليست قوية إلى هذا الحد، مما يسهم في دعم الذهب.

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خفض أسعار الفائدة بمقدار 166 نقطة

وبشكل عام، يراهن المتعاملون على خفض أسعار الفائدة بمقدار 166 نقطة أساس هذا العام، وهذا أعلى من الرهانات البالغة 150 نقطة أساس.

ووفقا لتطبيق قياس احتمالية تغير أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن، يتوقع المتعاملون بنسبة 79 في المائة أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مارس.

 وتبعا للمحلل الفني لرويترز وانغ تاو، قد يكسر سعر الذهب الفوري في المعاملات الفورية المقاومة عند 2060 دولارا للأونصة ويرتفع إلى نطاق 2071 دولارا - 2079 دولارا.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 2056.20 دولار للأونصة، بعد أن سجل يوم الجمعة أكبر مكسب يومي منذ 12 ديسمبر.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة إلى 2060.10 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 23.25 دولارا للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.7 بالمائة إلى 911.85 دولارا، وربح البلاديوم واحدا بالمائة إلى 985.46 دولارا للأونصة.

البطالة الولايات المتحدة أسعار الفائدة العقود الأمريكية الآجلة للذهب المعاملات الفورية

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