سول تبحث اتخاذ إجراءات لدعم ممر آمن لسفن الشحن فى البحر الأحمر

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنها تبحث مجموعة مختلفة من التدابير، من أجل تأمين ممر آمن لسفن الشحن في البحر الأحمر، وسط تصاعد التوترات على طريق الشحن الرئيسي.

وكشفت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن التوترات تصاعدت في البحر الأحمر بعد أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات ضد أهداف عسكرية في المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن الأسبوع الماضي بعد أكثر من عشرين هجومًا شنها الحوثيون منذ منتصف نوفمبر.

أمن السفن الكورية في البحر الأحمر

وقال جيون ها كيو، المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي دوري، دون الخوض في التفاصيل: تبذل وزارة الدفاع كل الجهود لضمان أمن السفن الكورية في البحر الأحمر. ويجري النظر في تدابير دعم مختلفة، مع الأخذ في الاعتبار مختلف العوامل.

يشار إلى أن وحدة تشونجهاي الكورية الجنوبية المكونة من 300 فرد تعمل في خليج عدن والمياه القريبة للقيام بمهام أمنية بحرية، بما في ذلك مرافقة السفن المدنية وعمليات مكافحة القرصنة.

دعم الغارات الدقيقة ضد الحوثيين

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت كوريا الجنوبية وتسع دول أخرى بيانًا مشتركًا لدعم الغارات الدقيقة التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين ردًا على هجماتهم المتكررة في البحر الأحمر.

من جانبها، أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و8 دول أخرى بيانًا مشتركًا بشأن الضربات ضد أهداف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

تهديد التجارة العالمية

وقال البيان الصادر عن حكومات أستراليا، البحرين، كندا، الدنمارك، ألمانيا، هولندا، نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة إن الضربات "تهدف إلى تعطيل وتقليل القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة في أهم الممرات المائية في العالم".

وأعادت تلك الحكومات ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيانه بشأن الضربات، حيث قال: نحن لن نتردد في الدفاع عن الأرواح.