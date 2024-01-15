تداول 45 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر







اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1046 شاحنة و50 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 531 شاحنة و35 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 42000 طن بضائع، 515 شاحنة و15 سيارة.

وتصدير 26 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا الي الهند

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينة URANUS J وعلي متنها 26 الف طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينة بوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية1 وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية2 وامل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2080 طن بضائع و385 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الاربع وهي اور، بريدج، كوين نفرتيتي وايلة،

وتصدير 5 الاف طن دقيق عبر ميناء بورتوفيق الي اليمن

فيما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة PROJECT A وعلى متنها 5000 طن دقيق تصدير الي اليمن.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1520 راكب بموانيها.

جدير بالذكر ان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعلن تسلم شركة الملاحة الوطنية احدى شركات وزارة النقل أحدث سفن الصب الجاف السفينة وهي سفينة "وادى العريش" والتي يبلغ اجمالي حمولتها 82 ألف طن وحيث تم استلامها من ترسانة هانتونج الصينية – أحد أكبر الترسانات العالمية المتخصصة فى بناء سفن الصب الجاف – لتنضم السفينة "وادى العريش" لأسطول الشركة التجارى الوطنى رسميا خلال يناير 2024 لافتا إلى أن السفينة "وادى العريش" تعد درة الأسطول التجارى الوطنى لما تتميز به من تجهيزات وأجهزة ملاحية بأحدث التقنيات والطرازات العالمية وأيضا لتوافقها مع الإشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية، ويبلغ طول السفينة 229 متر وعرض 32.26 متر وغاطس 14.5 متر.

هذا وقد قام السيد محمد سليمان العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية بحضور مراسم استلام السفينة بتكليف من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وذلك بمدينة مدينة نانتونج بدولة الصين

وأكد وزير النقل أن اليوم هو يوم هام للنقل البحري الذي يعتبر احد أهم قطاعات وزارة النقل لافتا ان سفينة وادي العريش هي السفينة الثانية التي يتم تسلمها لتدعيم الأسطول التجارى الوطنى لشركة الملاحة الوطنية خلال اقل من (7) أشهر وذلك بعد سفينة وادي الملوك التي قام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع العلم المصري عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية منتصف يونيو 2023 وهو ما يجسد الانطلاقة الكبيرة لتدعيم الأسطول التجاري المصري تنفيذا للتوجيهات الرئاسية مشيرا الى أنه بذلك يصبح الأسطول التجارى الوطنى للشركة مكون من 14 سفينة مصرية تتولى تأمين نقل السلع الإستراتيجية الواردة لجمهورية مصر العربية وخاصة القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.