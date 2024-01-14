ميناء دمياط يستقبل 2 سفينة بضائع متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لـهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدد 2 سفينة.. بينما غادر عدد 3 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36655 طنا، تشمل: 8840 طن رمل و12940 طن يوريا و1100 طن مولاس و4680 طن أسمنت معبأ و9095 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19961 طنا تشمل: 3005 أطنان خردة و3927 طن ذرة و7814 طن قمح و1560 طن حديد و3585 طن زيت طعام و70 طن عدس.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 197 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 138 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4457 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 147555 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218991 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4769 شاحنة.

جدير بالذكر أن وزير النقل أكد أنه في عام 2014 كانت مصر تمتلك 15 ميناء بطول 37 كم أرصفة بعمق 8 – 12 م بمساحة 40 كم2 بطاقة استيعابية "160 مليون طن بضائع و11 مليون حاوية و2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و15 ألف سفينة متوسطة الحجم" سنويًا، مضيفًا أنه في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع النقل البحري وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالنهوض بهذا القطاع واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، فتم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه حتى 2023، حيث أصبح عدد الموانئ البحرية المصرية في 2023 "18 ميناء" بطول أرصفة 67 كم وبعمق 15 18م وبمساحة 75 كم2 وبطاقة استيعابية "270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية ترانزيت و2 مليون راكب و20 ألف سفينة من السفن العملاقة" سنويًا، كما أن هناك عدد من المشروعات المخطط تنفيذها في إطار خطة مصر 2030، حيث يستهدف قطاع النقل البحري الوصول في 2030 إلى 18 ميناء و100 كم أرصفة وبعمق 18 – 22 م وبمساحة 100 كم2 لتحقيق طاقة استيعابية "400 مليون طن بضائع - 40 مليون حاوية - 10 ملايين حاوية ترانزيت - 4 مليون راكب - 30 ألف سفينة من السفن العملاقة" سنويًا مشيرًا ألى أن الموانئ المصرية استقبلت خلال ٩ سنوات (2014/ 2023) ١.٥ مليار طن بضائع و٦٠ مليون حاوية، وتم استخدام أحدث المعدات وأحدث تكنولوجيا لتنفيذ الأرصفة البحرية بالموانئ تضمن عمر تصميمي يتخطى ١٢٠ عاما، من خلال ٣٠ شركة مصرية وطنية، كما تم زيادة مساحات الموانئ البحرية، حيث زادت من ٤٠ مليون م٢ عام ٢٠١٤ إلى ٧٥ مليون م٢ عام ٢٠٢٣ لتصل إلى ١٠٠ مليون م٢ بحلول ٢٠٣٠