الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الأنفاق لـ"الدستور": 75% نسبة تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل والافتتاح أكتوبر 2024

مونوريل
مونوريل

قال اللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للإنفاق، إن خط المونوريل يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة الاستاد ومع القطار الكهربائي الخفيف (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية) في العاصمة الإدارية الجديدة ويصل طوله إلى 56.5 كم وعدد 22 محطة ويصل عدد الركاب إلى 500 ألف راكب/اليوم، وبلغت نسبة التنفيذ حاليًا 75% ومخطط افتتاحه في أكتوبر 2024.

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وأضاف اللواء طارق في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يتم إنشاء أول خط مونوريل بمصر لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل جماعية خضراء صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن مساره يمتد من محطة الاستاد بصلاح سالم ممتدًا بمناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

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وأشار رئيس هيئة الأنفاق إلى أنه فيما يخص مونوريل غرب النيل فالمشروع يهدف إلى ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة (6 أكتوبر الجديدة) والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر إضافة إلى خدمة التوسعات الكبيرة في مدينة 6 اكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر حيث سينقل ما يقارب من 500 ألف راكب/اليوم، ويمتد مسار المونوريل بطول 42 كم وعدد 12 محطة من محطة وادي النيل بمنطقة المهندسين حيث سيتم تبادل الخدمه مع الخط الثالث للمترو ثم يمتد بمحازة محور 26 يوليو مرورًا بمناطق المريوطية والمنصورية حتى يصل إلى مدينة الشيخ زايد عند هايبر ثم يستمر إلى مدينة السادس من أكتوبر ويعبر الأحياء السكنية بالمدينة حتى يصل إلى المنطقة الصناعية ومنطقة أكتوبر الجديدة كما سيتم تبادل الخدمة مع القطار السريع (السخنة /مطروح) في محطة نقابة المهندسين وبلغت نسبة التنفيذ 55% ومخطط افتتاحه في أكتوبر 2024.

اللواء طارق جويلى الهيئة القومية للأنفاق خط المونوريل الخط الثالث للمترو الركاب

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