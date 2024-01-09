مواعيد قطارات اليوم الـثلاثاء على خط الإسكندرية - القاهرة - أسوان ذهاب وعوده

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر التي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة.

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء

في التقرير التالي، ننشر مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2023 التي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه.

قطار القاهرة/ أسوان رقم «982».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

– قطار القاهرة/ الأقصر «مكيف» رقم «986».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 1:00 ظهرًا.

– قطار القاهرة/ سوهاج «مكيف» رقم «990».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 4:00 عصرًا.

– قطار القاهرة/ أسوان «مكيف» رقم «2006».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 5:15 عصرًا.

– قطار القاهرة/ أسوان «مكيف» رقم «2012».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 5:30 عصرًا.

– قطار القاهرة/ أسيوط «مكيف» رقم «872».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 5:45 عصرًا.

– قطار القاهرة/ أسوان «مكيف» رقم «988».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 7:00 مساءً.

– قطار القاهرة/ أسوان «مكيف» رقم «2014».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 9:00 مساءً.

– قطار القاهرة/ أسوان «مكيف» رقم «976».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 9:30 مساءً.

– قطار القاهرة/ أسوان «مكيف» رقم «996».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 10:00 مساءً.

– قطار القاهرة/ سوهاج «مكيف» رقم «890».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 11:30 مساءً.

– قطار القاهرة/ الأقصر «روسي» رقم «974».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 5:30 صباحًا.

– قطار القاهرة/ سوهاج «روسي» رقم «1006».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

– قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «80».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 8:30 صباحًا.

– قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «1004».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 9:30 صباحًا.

– قطار القاهرة/ الأقصر «روسي» رقم «160».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 12:15 ظهرًا.

– قطار القاهرة/ أسيوط «روسي» رقم «972».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 2:20 ظهرًا.

– قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «188».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 6:00 مساءً.

– قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «1014».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 6:50 مساءً.

– قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «1012».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 8:20 مساءً.