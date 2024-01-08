الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

مصر

وزير النقل يبحث سبل تعظيم وتنمية وتوطين صناعة السفن

وزير النقل
وزير النقل

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء كل من ( اتحاد الصناعات المصرية - غرفه الصناعات الهندسية - شعبة بناء وإصلاح السفن- الترسانات البحرية الحكومية والخاصة)؛ لبحث سبل تعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن.  

txt

وزير النقل: شبكة القطار الكهربائى السريع تخدم المناطق العمرانية والصناعية والسياحية والزراعية

توطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات

في بداية الاجتماع، أكد وزير النقل أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات بناء وإصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها، مشيرا إلى أنه في ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وأضاف أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة  من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا.

توافر الترسانات البحرية بالهيئة في ( بورسعيد- بورتوفيق - السويس ) 

ومن جانبه، أشاد الفريق أسامة ربيع بالتعاون مع وزارة النقل في مجال توطين صناعة بناء وإصلاح السفن، لافتا إلى توافر الترسانات البحرية بالهيئة في (بورسعيد-  بورتوفيق - السويس) التي يمكن أن تساهم في توطين هذه الصناعة، خاصة مع أهميتها الكبيرة في زيادة حركة التجارة بين مصر ودول العالم.

txt

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ شبكة القطار السريع (صور)

كما دارت المناقشات بين وزير النقل والحضور حول كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها هذه الصناعة والسبل المقترحة لتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، والتي شملت ضرورة توحيد جهات الولاية على الأراضي محل الترسانات والشركات بما يساهم في  تطويرها وزيادة الاستثمارات بها وتقنين أوضاع الترسانات والشركات الخاصة والنظر في مدة إصدار التراخيص الملاحية للسفن التي يتم بناؤها بالشركات المصرية، وتسهيل الإجراءات والآليات الخاصة بدخول السفن الأجنبية للإصلاح، بالإضافة إلى ضرورة وجود كود مصري لبناء وإصلاح السفن أو وجود هيئة تسجيل مصرية تختص بالسفن الصغيرة والساحلية وكذلك تعظيم الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة وإصلاح السفن.  

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين المختصين بوزارة النقل وهيئة قناة السويس واتحاد الصناعات المصرية والترسانات البحرية والشركات العاملة في هذا المجال لبلورة الإطار العام والنهائي لإزالة المعوقات التي تواجه توطين هذه الصناعة وتعظيمها وتطوير الترسانات البحرية بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمة لها بأفضل المقاييس العالمية بما يجعل مصر مركزا لصناعة بناء وإصلاح السفن.

وزير النقل وزارة النقل توطين الصناعة قناة السويس كامل الوزير - 5 79 مليون إجمالي الحالات في فرنسا

مواد متعلقة

الانتهاء من 90%.. محطة "بشتيل" تستعد لاستقبال الركاب آخر يناير (صور)

ميناء دمياط يتعامل مع 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية

جدول مواعيد قطارات السكك الحديدية من القاهرة إلى أسيوط ذهاب وعودة

أسباب رفض "النقل" طلب تعديل مسار الخط الثانى للقطار السريع

النقل: 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين بالمجمع الصناعي ببرج العرب

تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

قطاع النقل البحرى يعلن عن إجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر

ميناء دمياط يتعامل مع 11 سفينه بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

الأكثر قراءة

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

بايدن: أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى الخروج من غزة

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

حبس "مستريحة المنصورة" بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها

هل يفكر بايدن فى إقالة وزير الدفاع أوستن؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية