وزير النقل يبحث سبل تعظيم وتنمية وتوطين صناعة السفن

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء كل من ( اتحاد الصناعات المصرية - غرفه الصناعات الهندسية - شعبة بناء وإصلاح السفن- الترسانات البحرية الحكومية والخاصة)؛ لبحث سبل تعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن.

توطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات

في بداية الاجتماع، أكد وزير النقل أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات بناء وإصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها، مشيرا إلى أنه في ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وأضاف أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا.

توافر الترسانات البحرية بالهيئة في ( بورسعيد- بورتوفيق - السويس )

ومن جانبه، أشاد الفريق أسامة ربيع بالتعاون مع وزارة النقل في مجال توطين صناعة بناء وإصلاح السفن، لافتا إلى توافر الترسانات البحرية بالهيئة في (بورسعيد- بورتوفيق - السويس) التي يمكن أن تساهم في توطين هذه الصناعة، خاصة مع أهميتها الكبيرة في زيادة حركة التجارة بين مصر ودول العالم.

كما دارت المناقشات بين وزير النقل والحضور حول كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها هذه الصناعة والسبل المقترحة لتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، والتي شملت ضرورة توحيد جهات الولاية على الأراضي محل الترسانات والشركات بما يساهم في تطويرها وزيادة الاستثمارات بها وتقنين أوضاع الترسانات والشركات الخاصة والنظر في مدة إصدار التراخيص الملاحية للسفن التي يتم بناؤها بالشركات المصرية، وتسهيل الإجراءات والآليات الخاصة بدخول السفن الأجنبية للإصلاح، بالإضافة إلى ضرورة وجود كود مصري لبناء وإصلاح السفن أو وجود هيئة تسجيل مصرية تختص بالسفن الصغيرة والساحلية وكذلك تعظيم الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة وإصلاح السفن.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين المختصين بوزارة النقل وهيئة قناة السويس واتحاد الصناعات المصرية والترسانات البحرية والشركات العاملة في هذا المجال لبلورة الإطار العام والنهائي لإزالة المعوقات التي تواجه توطين هذه الصناعة وتعظيمها وتطوير الترسانات البحرية بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمة لها بأفضل المقاييس العالمية بما يجعل مصر مركزا لصناعة بناء وإصلاح السفن.