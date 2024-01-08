النقل: 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين بالمجمع الصناعي ببرج العرب

أكدت الدكتوره منى قطب نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل االتابعة لـ وزارة النقل أن الوزارة تبذل جهودها فى توطين الصناعة حيث قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية، وفى هذا الإطار تم التنسيق (مذكرات تفاهم / شروط رئيسية / عقود) مع عدد 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وهذه الشركات هي ( ألستوم الفرنسية - تالجو الإسبانية – Colway الإسبانية – لينزا مصر ) الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير( – هيونداي روتيم الكورية الجنوبية بالتعاون مع شركة نيرك – شركة نيرك - فوست ألبين النمساوية – شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة.

إنشاء المجمع الصناعي بمدينة برج العرب بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية

وأضافت الدكتوره منى فى تصريحات خاصة لـ الدستور إنه تم إنشاء المجمع الصناعي بمدينة برج العرب بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية على مساحة 40 فدان بمدينة برج العرب بالإسكندرية وستوفر المصانع 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين وسيتم تصدير منتجات المصانع لدول العالم وتلبية احتياجات مشروعات النقل مشيرة إلى أن مشروع توطين صناعة قطارات السكك الحديدية بكوم أبو راضى يتم بالتعاون مع شركة تالجو الإسبانية حيث سيتم إنشاء المصنع على مساحة 25 فدان بمنطقة كوم أبو راضى بالقرب من القاهرة وستبلغ نسبة التصنيع المحلى للقطارات حوالي 31% على الأقل وستعتمد الشركة بنسبة 95% على العمالة المصرية بعد تدريبهم وسيتم تصدير الفائض من الإنتاج لدول أفريقيا والشرق الأوسط.

وزارة النقل تعاقدت على إنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية مع شركة كولواي الاسبانية

وأوضحت نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وزارة النقل تعاقدت على إنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية مع شركة كولواي الاسبانية على مساحة 10 آلاف متر مربع بمنطقة كوم أبو راضى وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالي 300 وحدة سنويًا مشيرة الى انه تم ايضا إنشاء الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير بهدف إنشاء مصنع متخصص لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية في مصر وتصنيع طلمبات رفع المياه طبقا لاحتياجات كل من (وزارة الموارد المائية والري / وزارة الاسكان /إدارة المياه للقوات المسلحة) والتي لا تنتج في مصر وسيتم ايضا إنشاء المصنع بمنطقة كوم أبو راضي على مساحة 8 فدان ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير العملة الأجنبية ونقل التكنولوجيا ودعم الصناعة المحلية.