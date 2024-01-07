ميناء دمياط يتعامل مع 11 سفينه بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة.. بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29591 طن تشمل: 4592 طن يوريا و2800 طن رمل و22199 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41512 طن تشمل: 9887 طن قمح و2000 طن خردة و1900 طن زيت طعام و15641 طن حديد و3347 طن ابلاكاش و5050 طن كسب صويا و1750 طن فول صويا و5566 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1937 طن

بلغت حركة الصادر من الحاويات 870 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 870 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 42 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2740 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 138390 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 257162 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4938 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5278 شاحنة.

جدير بالذكر ان وزير النقل قام بجولة صباح اليوم بدأت بمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ وصلة المسار من محطة السخنة وحتى ميناء العين السخنة بطول حوالى 6 كم، وهي وصلة الربط مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع لخدمة نقل البضائع من وإلى الميناء عن طريق هذه الشبكة. ثم متابعة التقدم في معدلات تشطيبات محطة السخنة، التي ستخدم منطقة العين السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية والتي يمكن أن تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، وكذلك مدينة السويس الجديدة وهي محطة نهائية للخط وتم الاطلاع على نسبة الإنجاز بها وكذلك أعمال نهو الأرصفة وكوبري المسار بالمحطة والمخطط التجاري بالمحطة ( فندق - محلات تجارية) وذلك لزيادة العوائد الاستثمارية للمشروع كما قام الوزير بتفقد خط سير حركة الركاب داخل المحطة من المدخل الرئيسي والوصول إلى صالات التذاكر وحتى التنقل بين الأرصفة

ثم توجه الوزير لمتابعة مسار المشروع والاعمال الصناعية من كباري وانفاق واخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من اخطار السيول حيث تم الانتهاء من عدد من كباري المسار مثل ( كوبري 30 يونيو – كوبري وادي حجول – كوبري خدمة المحاجر ) وجاري الانتهاء من كوبري الاوتوستراد "كوبري مسار"

ويتقدم العمل في كوبري مسار خور مايو، كما تم الانتهاء من كوبري السيارات بكم 4.5 (القطامية /السخنة)