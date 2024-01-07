الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر
مواني البحر الأحمر


أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 563 شاحنة و94 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 379 شاحنة و92 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع، 184 شاحنة و2 سيارة. 

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وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ شبكة القطار السريع (صور)

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة HARBOUR 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة HARBOUR قادمة من جدة لشحن فوسفات والسفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة NADEEN متجهة الى تركيا فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1800 طن بضائع و270 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وآيلة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1338 راكب بموانيها.

 التقدم في معدلات تنفيذ  وصلة المسار من محطة السخنة

جدير بالذكر ان وزير النقل قام بجولة تفقدية اليوم بدأت بمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ  وصلة المسار من محطة السخنة وحتى ميناء العين السخنة بطول حوالى 6 كم، وهي وصلة الربط مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع لخدمة نقل البضائع من وإلى الميناء عن طريق هذه الشبكة. ثم متابعة   التقدم في معدلات تشطيبات محطة السخنة، التي ستخدم منطقة العين السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية والتي يمكن أن تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، وكذلك مدينة السويس الجديدة وهي محطة نهائية للخط وتم الاطلاع على نسبة الإنجاز بها وكذلك أعمال نهو الأرصفة وكوبري المسار بالمحطة  والمخطط التجاري بالمحطة ( فندق - محلات تجارية)  وذلك لزيادة العوائد الاستثمارية   للمشروع  كما قام الوزير بتفقد  خط سير حركة الركاب داخل المحطة من المدخل الرئيسي والوصول إلى صالات التذاكر وحتى التنقل بين الأرصفة

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اتفاقية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف شركات موانىء أبوظبي

ثم توجه الوزير  لمتابعة مسار المشروع  والاعمال الصناعية من  كباري وانفاق واخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من اخطار السيول حيث تم الانتهاء من عدد من  كباري المسار   مثل ( كوبري 30 يونيو – كوبري وادي حجول  – كوبري خدمة المحاجر ) وجاري الانتهاء من كوبري الاوتوستراد "كوبري مسار"

ويتقدم العمل في كوبري مسار خور مايو، كما تم الانتهاء من كوبري السيارات بكم  4.5 (القطامية /السخنة)

 

و  تم استعراض ماتم من تسليمه من المسار  لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) حيث تم تسليم  90 كم من السخنة حتى كوبري خور مايو بعد محطة نجيب،  و44 كم ( من غرب النيل حتى طريق الفيوم ومن بعد محطة سفنكس حتى مدينة السادات ومن مدينة وادي النطرون حتى طريق وادي النطرون / العلمين ) لتنفيذ  أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية) ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وجاري تسليم 40 كم أخرى من المسار من  العلمين باتجاه فوكه الى تحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب ) 

لبحر الاحمر أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وزير النقل عدد السفن حركة الواردات الصادرات

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