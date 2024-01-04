الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النقل: مليون دولار سنويًا ومدة التعاقد 15عامًا لتشغيل محطات الركاب السياحية

وزير النقل
وزير النقل

بدأت فعاليات توقيع وزارة النقل بالأحرف الأولى لعقد منح التزام وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة وصيانة محطات الركاب السياحية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة أبوظبي لتلك المحطات.

وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه سيتم تحصيل مليون دولار سنويًا من خلال هذا العقد ومدته 15 سنة، مشيرا إلى أنه لم يكن الناتج من التعاقد قاصرا على إيرادات التعاقد فقط وإنما من السياحة الأجنبية الوافدة على تلك محطات الركاب السياحية.

وزارة النقل: تقدم أعمال مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس"

وأكد الوزير ردًا على سؤال لجريدة “الدستور” أننا قادرون على عملية التشغيل وهذا يتم فى ميناء الإسكندرية وبورسعيد وغيرها، مشيرا إلى أن الهدف من مثل هذه التعاقد ات جذب كبرى الشركات العالمية التى لها باع فى هذا المجال.

قطاع النقل البحري

وأضاف كامل خلال أن هناك العديد من المشروعات ستتم مع مجموعة أبو ظبي في قطاع النقل البحري لما لديها من خبرات خاصة أنها متعاقدة مع شركات عالمية.

يذكر أن وزارة النقل تعتزم توقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي لمحطات الركاب السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ لتكون ضمن شبكة الموانئ الدولية التي تديرها المجموعة في آسيا وأوروبا.

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وزارة النقل: تقدم أعمال مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس"


في سياق متصل قال وزير النقل إن هناك خطة للتعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي لإقامة عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر، مشيرًا إلى أن وزارة النقل قامت باستثمار نحو 3.6 مليار جنيه في تطوير ميناء سفاجا البحري لاستعادة مكانته الرائدة في حركة التجارة العالمية، وتمنح التزامه إلى مشغل عالمي ذي خبرة دولية في هذا المجال لضمان أعلى مستوى من الكفاءة، حيث ينفذ المشروع بمساحة 810 آلاف م٢ تقريبًا، مع رصيف بطول 1100 متر، وعمق 17 مترًا، وتم الانتهاء من حوالى 85% من أعمال البنية التحتية، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية التي تنفذها شركات وطنية مصرية بحلول أبريل 2024، وأن يتم بدء أعمال البنية الفوقية في الربع الثاني من العام 2024.

جدير بالذكر أن شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا البحري، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، واللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

النقل محطات الركاب السياحية مجموعة ابو ظبي السياحة الأجنبية الوافده إيرادات التعاقد

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