الوزير للدستور: تبسيط إجراءات سياحة اليخوت كان بتكليف من الرئيس

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل اننا نسعى جاهدين لدعم الاقتصاد القومي من خلال الاستثمار، مشيرًا إلى أن كافة العاملين بقطاعات الوزارة يعملون فى هذا المنحى.

وذكر أن الوزارة تعمل العديد من الاجراءات التي تجعل المستثمر لا يتعامل مباشرة مع الموظف ومنها منصة اليخوت التى اقتصر الوقت فيها على 30 دقيقة بدلا من 30 يوم.

تكليف مباشر من الرئيس السيسى

واضاف فى تصريحات خاصة للدستور على هامش فعاليات المؤتمر الموسع الخاص بتعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم إنشاء المراين المحلية والدولية أن هذا العمل كان تكليف مباشر من الرئيس السيسى حينما سألني عن مدة تلك الإجراءات الخاصة بسياحة اليخوت قلت له 3 أيام فسألني وماذا عن الدول الأخرى قلت 30 دقيقة فقال ونحن مثل هذه الدول لذلك تم تبسيط كافة الاجراءات الخاصة باليخوت لتصبح 30 دقيقة تنفيذا لتعليمات الرئيس.

وأضاف الوزير، أن تلك الجهود فى تبسيط وتنفيذ إجراءات متنوعة حاليا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية أمر ليس هين وإنما تحتاج إلى جهود شاقة ليس من قبل وزارة النقل فقط وإنما من كافة الوزارات المعنية بذلك سواء الرى أو البيئة أو القوات المسلحة كلا فى اختصاصه.

وأوضح أنه بعد الجهد المبذول أصبح لدي الوزارة موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال.

وتابع أن هذه النافذة الرقمية تقوم بإرسالها آليًا إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمي بقطاع النقل البحري لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة لذلك أؤكد لك أن الجميع في وزارة النقل لا يدخر جهدا في تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وزيادة مواردنا.

واشار الى أن هناك بعض الإعلاميين يسعى وراء القضايا الجدلية التي لا تثمن ولا تغنى، لا يتابع الانجازات التي تتم على أرض الواقع مثل: كوبرى أبو حمص نفق عرابي في الزقازيق رغم أن الأهالي هناك قاموا بمظاهرة حب للرئيس بسبب هذا النفق والخطة التي تقوم بها وزارة النقل والخاصة بعدم المرور على المزلقانات لم يكلف الإعلام نفسه بتسليط الضوء على مثل هذه الأعمال وإنما بعض الإعلاميين يبحثوا عن إثارة الجدل التي تضر أكثر مما تنفع.