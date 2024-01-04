الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الوزير للدستور: تبسيط إجراءات سياحة اليخوت كان بتكليف من الرئيس

وزير النقل كامل الوزير
وزير النقل كامل الوزير

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل اننا نسعى جاهدين لدعم الاقتصاد القومي من خلال الاستثمار، مشيرًا إلى أن كافة العاملين بقطاعات الوزارة يعملون فى هذا المنحى.

 

 وذكر أن الوزارة تعمل العديد من الاجراءات التي تجعل المستثمر لا يتعامل مباشرة مع الموظف ومنها منصة اليخوت التى اقتصر الوقت فيها على 30 دقيقة بدلا من 30 يوم.

 

تكليف مباشر من الرئيس السيسى
واضاف  فى تصريحات خاصة للدستور على هامش فعاليات المؤتمر الموسع الخاص بتعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم إنشاء المراين المحلية والدولية أن هذا العمل كان تكليف مباشر من الرئيس السيسى حينما سألني عن مدة تلك الإجراءات الخاصة بسياحة اليخوت قلت له 3 أيام فسألني وماذا عن الدول الأخرى قلت 30 دقيقة فقال ونحن مثل هذه الدول لذلك تم تبسيط كافة الاجراءات الخاصة باليخوت لتصبح 30 دقيقة تنفيذا لتعليمات الرئيس.

txt

وزير النقل: كوبري الفردان الجديد المزدوج فكرة الرئيس السيسي

وأضاف الوزير، أن تلك الجهود فى تبسيط وتنفيذ إجراءات متنوعة حاليا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها  عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية أمر ليس هين وإنما تحتاج إلى جهود شاقة ليس من قبل وزارة النقل فقط وإنما من كافة الوزارات المعنية بذلك سواء الرى أو البيئة أو القوات المسلحة كلا فى اختصاصه.  

 

وأوضح أنه بعد الجهد المبذول أصبح لدي الوزارة موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال.

 

 وتابع أن هذه النافذة الرقمية تقوم بإرسالها آليًا إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمي بقطاع النقل البحري لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة لذلك أؤكد لك أن الجميع في وزارة النقل لا يدخر جهدا في تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وزيادة مواردنا.

txt

دعم مدى الحياة.. وزير النقل يكشف الجهات المستحقة للدعم على تذاكر المترو

واشار الى أن هناك بعض الإعلاميين يسعى وراء  القضايا الجدلية التي لا تثمن ولا تغنى، لا يتابع الانجازات التي تتم على أرض الواقع مثل: كوبرى أبو حمص نفق عرابي في الزقازيق رغم أن الأهالي هناك قاموا بمظاهرة حب للرئيس بسبب هذا النفق والخطة التي تقوم بها وزارة النقل والخاصة بعدم المرور على المزلقانات لم يكلف الإعلام نفسه بتسليط الضوء على مثل هذه الأعمال وإنما بعض الإعلاميين يبحثوا عن إثارة الجدل التي تضر أكثر مما تنفع.

وزير النقل وزارة النقل كامل الوزير بتعظيم سياحة اليخوت المؤتمر

مواد متعلقة

وزارة النقل: تقدم أعمال مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس"

تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

إيقاف حركة القطارات بين محطتي "الضبعة-جلال" من السبت المقبل

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

وزير النقل: رفع أسعار تذاكر المترو لتغطية مرتبات موظفى الشركة

بدء فعاليات مؤتمر وزارة النقل لتعظيم سياحة اليخوت

تداول 8 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

تفاصيل افتتاح 6 محطات مترو جديدة.. وتحريك أسعار التذاكر

الأكثر قراءة

عاجل.. حزب الله يؤكد مقتل 3 من عناصره بينهم القيادى حسين يزبك فى جنوب لبنان

سعر الريال السعودى واليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى فى البنوك 4-1-2024

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد من أسوان إلى الإسكندرية

سعر الذهب اليوم الخميس 4 يناير 2024 بالجنيه المصرى والدولار

احذروا الساعات المقبلة.. شبكة الطوارئ تطلق تحذيرًا لقائدى السيارات فى 5 محافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة