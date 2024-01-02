بدء فعاليات مؤتمر وزارة النقل لتعظيم سياحة اليخوت

انطلق قبل قليل، مؤتمر وزارة النقل بشأن استعراض خطة تعظيم سياحة اليخوت، بحضو الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وقال وزير النقل، في بداية المؤتمر، إن الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع كل الوزارات المعنية بتعظيم سياحة اليخوت سواء كانت السياحة أو البيئة أو الرى أو غيرها، مشيرا إلى حضور ممثل لتلك الوزارات بالمؤتمر.

وتابع الوزير أنه تم خفض إجراءات اليخوت من٣٥ يوما إلى 15 يوما فقط، مشيرا إلى وجود نافذه رقمية مخصصة لهذا الشأن، بحيث إذا أراد المستثمر أو صاحب اليخت الحصول على رخصة من حماية الشوطئ، تتولى لجنة متخصصة مسؤولية الحصول على الموافقات.

أضاف الوزير أنه سيتم عمل مؤتمر موسع خلال الفتره القادمة بدعوى المستثمرين لسياحة النيل التي لا تقل أهمية عن سياحة اليخوت، مضيفا أن المؤتمر سيبدأ بجهود وزارة النقل في تعظيم سياحة اليخوت السياحية من خلال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى بالوزارة.

جدير بالذكر أن وزارة النقل قامت بدورها من خلال تنفيذ مجموعة عدة محاور مشيرًا إلى أن المحور الاول هو خلق ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وتشمل (ممر السخنة – الإسكندرية، ممر العريش – طابا، ممر القاهرة – الإسكندرية، ممر طنطا – المنصورة – دمياط، ممر جرجوب – السلوم، ممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل، ممر سفاجا – قنا – ابو طرطور).

مخطط شامل لإنشاء 25 ميناء جاف

و في إطار هذه الممرات اللوجيستية، جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 25 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية علي مستوي الجمهورية مشيرًا إلى أنه تم تخطيط وسائل النقل لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي أطوال 7000 كم وتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم، بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية، وأهمها خط كفر داود – السادات بطول 36 كم، وخط المناشي – 6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس بطول 61 كم.

وحول المحور الثاني قامت وزارة النقل بتطوير الموانئ البحرية حيث شمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح بين (15 – 18) متر، وأهمها بموانئ برنيس / سفاجا / السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر، وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / أبوقير / الإسكندرية / جرجوب على البحر المتوسط، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد عن 15 كيلومتر، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويًّا بدلًا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويًّا بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة، وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.

ثم يأتي المحور الثالث وفى هذا الجانب قامت وزارة النقل بتكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، حيث من المستهدف أن يكون النشاط الرئيسي لهذه التحالفات هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، ويتم نقل عمليات الترانزيت التي يقومون بها في موانئ شرق المتوسط والبحر الأحمر إلى المحطات الجديدة التي سيقومون بتشغيلها بالموانئ المصرية، استغلالًا لموقع مصر الجغرافي المميز والممرات اللوجيستية المتكاملة.