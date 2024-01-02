وزير النقل: كوبري الفردان الجديد المزدوج فكرة الرئيس السيسي

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل إن خط السكة الحديد العريش - طابا وزارة النقل تعمل عليه بقوة من أجل الانتهاء منه في الفترة المقبلة.

أضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم افتتاح خط الفردان - بئر العبد بسيناء قريبا، مؤكدًا أنه فكرة الرئيس السيسي وهو من طلب تعديله من خط مفرد إلى مزدوج.

وتابع أن مصر تستهدف من خط التجارة العربي الربط بين مصر والأردن والعراق أن تكون الناقل لكل تجارة الدول العربية، مبينا أن 2900 كيلو متر طول شواطئ مصر على البحرين الأبيض والأحمر.

مصر تسعى أيضا لجذب سياحة اليخوت

أشار إلى أن مصر تسعى أيضا لجذب سياحة اليخوت الفترات المقبلة، مع تنفيذ إجراءات نوعية لتعظيم الاستفادة منها، موضحًا أن إنهاء إجراءات اليخوت كان يتطلب فترة 35 يومًا في السابق وتم التعديل لتعظيم الاستفادة.

وبيّن أن الرئيس السيسي وجه بإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة لليخوت خلال 30 يوما، موضحًا أن مصر تستهدف سياحة اليخوت والاهتمام بها.