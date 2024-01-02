الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير النقل: كوبري الفردان الجديد المزدوج فكرة الرئيس السيسي

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل إن خط السكة الحديد العريش - طابا وزارة النقل تعمل عليه بقوة من أجل الانتهاء منه في الفترة المقبلة. 

أضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم افتتاح خط الفردان - بئر العبد بسيناء قريبا، مؤكدًا أنه فكرة الرئيس السيسي وهو من طلب تعديله من خط مفرد إلى مزدوج.

وتابع أن مصر تستهدف من خط التجارة العربي الربط بين مصر والأردن والعراق أن تكون الناقل لكل تجارة الدول العربية، مبينا أن 2900 كيلو متر طول شواطئ مصر على البحرين الأبيض والأحمر.

مصر تسعى أيضا لجذب سياحة اليخوت 

أشار إلى أن مصر تسعى أيضا لجذب سياحة اليخوت الفترات المقبلة، مع تنفيذ إجراءات نوعية لتعظيم الاستفادة منها، موضحًا أن إنهاء إجراءات اليخوت كان يتطلب فترة 35 يومًا في السابق وتم التعديل لتعظيم الاستفادة.

وبيّن أن الرئيس السيسي وجه بإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة لليخوت خلال 30 يوما، موضحًا أن مصر تستهدف سياحة اليخوت والاهتمام بها.

وزير النقل افتتاح خط الفردان فكرة الرئيس السيسي مزدوج جذب سياحة اليخوت الرئيس السيسي

مواد متعلقة

دعم مدى الحياة.. وزير النقل يكشف الجهات المستحقة للدعم على تذاكر المترو

وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر المترو لتوفير رواتب الموظفين

وزير النقل: رفع أسعار تذاكر المترو لتغطية مرتبات موظفى الشركة

وزير النقل: تشغيل 6 محطات مترو تجريبيًا بالركاب بالخط الثالث.. غدًا

للمرة الثانية خلال 10 أيام.. وزير النقل يتابع التقدم فى معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل

وزير النقل الأسبق: مصر تحاسب على فواتير ما يحدث فى المنطقة

وزير النقل يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سفينة أبلغت عن وقوع 3 انفجارات على بعد 15 ميلا من اليمن

محمد الباز يكشف أسرار عملية اغتيال القيادى صالح العارورى (فيديو)

أول تعليق من حزب الله على اغتيال صالح العارورى: "لن يمرّ ‏دون عقاب"

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

طالبوا بإعدامي.. تعليق كامل الوزير على "سقوط كَمَر" بمحور كامل عامر

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟