الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر المترو لتوفير رواتب الموظفين

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تم التفكير في زيادة تذاكر المترو في 2020 ووقتها كان الرئيس السيسي صدّق على حزمة اجتماعية لزيادة المرتبات.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن الرئيس السيسي وقتها رفض فرض زيادة قال له: "لا حتى يستفيد الناس من الزيادة"، مؤكدًا أن الرئيس أمر بزيادة دعم وزارة المالية بخمسة مليارات جنيه للنقل حتى لا تتم زيادة تذاكر المترو، وكان ذلك في أغسطس 2020.

وتابع أنه في 2021، عرضت الوزارة على مجلس الوزراء زيادة قيمة التذاكر ولكنه رفض وتمت زيادة الدعم من وزارة المالية، وطالب بزيادة الإعلانات والكُهنة، مؤكدًا أنه بعد زيادة المرتبات وصلت إلى 4 مليارات جنيه سنويًا لعدد 50 ألف موظف بالشركة، وكان لا بد من توفير رواتب الموظفين من خلال زيادة التذاكر.

حجم مديونية وزارة النقل

وأكد أن وزارة النقل كانت مدانة للبنك المركزي بمبلغ 85 مليار جنيه، وقامت المالية بسداد 35 مليارا والبنك المركزي تحمل عنهم 35 مليارا، كما أن الوزارة مازالت مدانة لوزارة البترول بمبلغ 6 مليارات جنيه عن السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن وزير المالية الشهر الماضي قال له إنه سيصرف رواتب الموظفين هذا الشهر وبعدها تتصرف النقل.

وزير النقل زيادة تذاكر المترو الرئيس عبدالفتاح السيسي توفير رواتب الموظفين 4 مليار جنيه زيادة المرتبات

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