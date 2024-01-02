الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دعم مدى الحياة.. وزير النقل يكشف الجهات المستحقة للدعم على تذاكر المترو

وزير النقل
وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن المترو يستقله 3 ملايين راكب يوميًا، لافتًا إلى أنه كان لا بد من تحريك سعر تذكرة المترو لتغطية رواتب الموظفين العاملين بالشركة.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أسر الشهداء والمصابين يحصلون على خصم على تذكرة مترو الأنفاق يصل من 75% - 77%.

وتابع أن كبار السن فوق 60 عامًا يحصلون على خصم 61% على تذكرة المترو ويتحمل الخصم وزارة التضامن، مشيرًا إلى أن الجيش والشرطة يحصلان على خصم 50%.

أشار إلى أن كبار السن فوق 70 عامًا يحصلون على دعم كامل من الدولة مدى الحياة، وذلك تكريمًا وعرفانا بما فعلوا، ويحصل المسن على خطاب من وزارة التضامن بأنه تجاوز السبعين وبعدها يقوم المترو بعمل اشتراك مدى الحياة له.

دعم الطلاب وذوي الهمم

وأكد أن الطلاب يدفعون 5% فقط من سعر التذكرة في حال تم عمل اشتراك، ووزارة المالية تتحمل 95% من قيمة التذكرة، موضحًا أن ذوي الهمم يدفعون 2% في حال عمل اشتراك أو في التذكرة العادية يدفع 5% فقط منها.

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