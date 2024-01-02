إيقاف حركة القطارات بين محطتي "الضبعة-جلال" من السبت المقبل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إيقاف حركة القطارات بين محطتي “الضبعة-جلال” بخط (القباري/ مرسى مطروح) اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا السبت المقبل، حتى الساعة 10 مساءً يوم الخميس 18 يناير.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أنه وقف حركة القطارات على الخط يأتي فى ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل برفع كفاءة مرفق النقل، وضمنها تنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتي (الضبعة-جلال)، لتنفيذ الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع.

وأضافت الهيئة أنه سيتم اختصار كل القطارات المتجهة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة الضبعة، وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك، سيتم اختصارها بمحطة جلال ونقل الركاب بين محطتى الضبعة وجلال بأتوبيسات مخصصة تيسيرًا عليهم وذلك بالتنسيق بين السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطتي الضبعة وجلال لنقل الركاب خلال تلك الفترة.

وسيتم تشغيل القطارات بين محطة محرم بك ومحطة الضبعة وبين محطة جلال ومحطة مرسى مطروح طبقًا لجداولهم المجدولة والصادرة فى يناير 2023 مع استمرار الإيقاف المؤقت لقطارات 939/ 940 و943/942 القاهرة-مرسى مطروح والعكس، ويتم تشغيل قطار 657 من محطة الضبعة حتى محطة محرم بك وتشغيل قطار 646 من محطة الحمام حتى محطة الضبعة طبقًا لجداولهم المجدولة في يناير 2023، ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 299 “مرسى مطروح /محرم بك” على أن يقوم من محطة مطروح الساعة 3.10 عصرًاً ويصل محطة محرم بك الساعة 9.20 مساءً.



وقدمت الهيئة الاعتذار لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي الضبعة / جلال فى تلك الفترة.