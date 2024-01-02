الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إيقاف حركة القطارات بين محطتي "الضبعة-جلال" من السبت المقبل

القطار
القطار

 أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إيقاف حركة القطارات بين محطتي “الضبعة-جلال” بخط (القباري/ مرسى مطروح) اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا السبت المقبل، حتى الساعة 10 مساءً يوم الخميس 18 يناير.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أنه وقف حركة القطارات على الخط يأتي فى ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل برفع كفاءة مرفق النقل، وضمنها تنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتي (الضبعة-جلال)، لتنفيذ الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع.

txt

"النقل" تتعاون مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع سكك حديدية فى مصر

وأضافت الهيئة أنه سيتم اختصار كل القطارات المتجهة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة الضبعة، وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك، سيتم اختصارها بمحطة جلال ونقل الركاب بين محطتى الضبعة وجلال بأتوبيسات مخصصة تيسيرًا عليهم وذلك بالتنسيق بين السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطتي الضبعة وجلال لنقل الركاب خلال تلك الفترة.

وسيتم تشغيل القطارات بين محطة محرم بك ومحطة الضبعة وبين محطة جلال ومحطة مرسى مطروح طبقًا لجداولهم المجدولة والصادرة فى يناير 2023 مع استمرار الإيقاف المؤقت لقطارات 939/  940 و943/942 القاهرة-مرسى مطروح والعكس، ويتم تشغيل قطار 657 من محطة الضبعة حتى محطة محرم بك وتشغيل قطار 646 من محطة الحمام حتى محطة الضبعة طبقًا لجداولهم المجدولة في يناير 2023، ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 299 “مرسى مطروح /محرم بك” على أن يقوم من محطة مطروح الساعة 3.10 عصرًاً ويصل محطة محرم بك الساعة 9.20 مساءً.


وقدمت الهيئة الاعتذار لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي الضبعة / جلال فى تلك الفترة.

سكك حديد السكة الحديد قطارات وزارة النقل وزير النقل

مواد متعلقة

وزير النقل: رفع أسعار تذاكر المترو لتغطية مرتبات موظفى الشركة

بدء فعاليات مؤتمر وزارة النقل لتعظيم سياحة اليخوت

تداول 8 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

تفاصيل افتتاح 6 محطات مترو جديدة.. وتحريك أسعار التذاكر

بعد الزيادة.. تعرف على أسعار اشتراكات المترو الشهرية والربع سنوية

رئيس الهيئة القومية للأنفاق لـ الدستور: وزارة النقل لديها خطة طموحة.. والخط الرابع للمترو يخدم 1.5 مليون راكب يوميا (حوار)

6 محطات مترو تدخل الخدمة بداية من اليوم (صور)

ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأكثر قراءة

عاجل.. دمار غزة الكامل يكشف مخطط إسرائيل الخفى تجاه فلسطين (تفاصيل)

سعر جرام الذهب في مصر اليوم بدون مصنعيه بالجنيه المصري

"راح ياخد هدايا الخطوبة رجع جثة".. تفاصيل مقتل عريس مغاغة

"حالته سيئة وبترت ساقه".. تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

عاجل.. اسعار باقات الانترنت الارضي وي الجديدة 2024 وموعد تطبيقها

الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء