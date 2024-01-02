ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27121 طنًا تشمل: 747 طن أسمنت معبأ، و5310 أطنان رمل، و3600 طن مولاس، و14164 طن يوريا، و3300 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47856 طنًا تشمل: 4361 طن قمح، و13036 طن خردة، و906 أطنان زيت طعام، و1168 طن خشب زان، و5630 طن ذرة، و8000 طن كسب صويا، و2011 طن بذرة كتان، و8087 طن حديد، و4657 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 157 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 178 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6936 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 136285 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 270626 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3991 شاحنة.