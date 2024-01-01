ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لـ هيئة ميناء دمياط، بيانًا، أشار إلى أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23596 طنا تشمل: 1700 طن أسمنت معبأ و9440 طن رمل و1400 طن مولاس و4033 طن يوريا و7023 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42844 طنا تشمل: 8766 طن قمح و12061 طن خردة و500 طن زيت طعام و2199 طن خشب زان و9027 طن ذرة و8000 طن كسب صويا و300 طن بذرة كتان و1991 طن حديد.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 528 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 15 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4130 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137891 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 272587 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1207 أطنان قمح متجهًا إلى صوامع كوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4344 شاحنة.