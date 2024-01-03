تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و909 شاحنات و90 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 411 شاحنة 72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 498 شاحنة و18 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء اربع سفن وهي بوسيدون اكسبريس، امل، دليلة والحرية بينما غادرت السفينتين دليلة والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 1930 طن بضائع و375 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث اور، ايلة وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1830 راكبًا.