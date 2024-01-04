الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 18 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1101  شاحنة و42 سيارة.

txt

وزير النقل: كوبري الفردان الجديد المزدوج فكرة الرئيس السيسي

 وشملت حركة الواردات 5500  طن بضائع، 601  شاحنة و28 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500  طن بضائع، 500  شاحنة  و14 سيارة. 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينتان دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية، بينما غادرت السفينتان أمل وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3050  طن  بضائع و380 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي أور، كوين نفرتيتي، أيلة وبريدج. 

txt

دعم مدى الحياة.. وزير النقل يكشف الجهات المستحقة للدعم على تذاكر المترو


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1895 راكبًا بموانئها.

موانيء أرصفة أرصفة موانيء الهيئة وزارة النقل وزير النقل

مواد متعلقة

إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبوقير لتنفيذ مترو الإسكندرية

الوزير للدستور: تبسيط إجراءات سياحة اليخوت كان بتكليف من الرئيس

وزارة النقل: تقدم أعمال مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس"

تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

إيقاف حركة القطارات بين محطتي "الضبعة-جلال" من السبت المقبل

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

وزير النقل: رفع أسعار تذاكر المترو لتغطية مرتبات موظفى الشركة

بدء فعاليات مؤتمر وزارة النقل لتعظيم سياحة اليخوت

الأكثر قراءة

عاجل.. منتجو القصب يستعدون لتوريد المحصول و8 شركات تبدأ الإنتاج

سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار للجرام والسبيكة

مليون دولار لسبورتنج لشبونة تنهى وقف القيد بالزمالك

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-1-2024 والأهلي والزمالك القادمة والقنوات الناقلة

سعر جرام الفضة اليوم الخميس 4 يناير 2024 في بورصة المعادن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

"الأوقاف الفلسطينية": 21 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 52 مرة بالحرم الإبراهيمي

فلسطين تثمن المواقف الدولية الرافضة لتهجير مواطنيها

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية