تداول 18 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1101 شاحنة و42 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 601 شاحنة و28 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 500 شاحنة و14 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينتان دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية، بينما غادرت السفينتان أمل وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3050 طن بضائع و380 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي أور، كوين نفرتيتي، أيلة وبريدج.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1895 راكبًا بموانئها.