الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبوقير لتنفيذ مترو الإسكندرية

قطار
قطار

أكدت وزارة النقل أنه سيتم إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبوقير الحالي طبقا للتوقيتات الموضحة بالأسفل، وذلك للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير / محطة مصر):-

1- إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (محطة مصر حتى محطة سيدي جابر) كمرحلة أولى بداية من 5/ 1/ 2024.

2 - إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (أبوقير حتى المنتزه) بداية من 1/2/2024.

إيقاف تشغيل خط قطار أبو قير من محطة مصر حتى سيدي جابر 

3- إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (سيدي جابر حتى المنتزه) بداية من 1/3/2024.

وتقوم وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو، وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.

وزارة النقل خط قطار سكة حديد أبوقير سكة حديد أبوقير مشروع مترو الإسكندرية سيدي جابر المنتزة

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