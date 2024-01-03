من أبوقير حتى محطة مصر.. تفاصيل مشروع مترو الإسكندرية (انفوجراف)

حلم انتظره أهالي الإسكندرية، وسنوات كثيرة من الدراسة من قبل الخبراء والمتخصصين، باتت أن تصبح حقيقة مع إعلان وزارة النقل بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير/ محطة مصر)، المشروع الأكبر التي سوف تشهده عروس البحر المتوسط.

وعقب إعلان تفاصيل البدء في المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن بدء التنفيذ عبر الانفوجراف.

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بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية (أبوقير/ محطة مصر)

- تنفيذ المشروع وزارة النقل.

-إيقاف تشغيل قطار خط قطار سكة حديد أبوقير من محطة مصر حتى سيدي جابر بداية من 5 يناير2024

- إيقاف تشغيل القطار في القطاع من أبوقير حتى المنتزة بداية من 1فبراير 2024

- إيقاف تشغيل القطار في القطاع من سيدي جابر حتى المنتزة بداية من 1مارس 2024

-يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل منفصلة.

المرحلة الأولى تمتد من محطة أبوقير حتى محطة مصر بطول 21.7 كيلو متر، تمتد في مسار سطحي بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم في مسار علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبوقير.

- يشتمل مترو الإسكندرية على 20 محطة.



توفير مواصلات بديلة لقطار أبوقير

تقوم وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري والداخلي والدولي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية بتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو، حيث تقرر إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (محطة مصر حتى محطة سيدي جابر) كمرحلة أولى بداية من 5 يناير الجاري، وإيقاف تشغيل القطار في القطاع من (أبوقير حتى المنتزه) بداية 1 فبراير المقبل، وإيقاف تشغيل القطار في القطاع من (سيدي جابر حتى المنتزه) بداية من 1 مارس القادم.