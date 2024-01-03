البديوى: الرئيس السيسى يحقق حلم الشعب السكندرى بمشروع مترو الإسكندرية

أكد المهندس البديوى السيد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مشروع مترو الإسكندرية يمثل حلمًا اقترب من الحقيقة لكل أهالى عروس البحر المتوسط، والمقرر أن يربط بين محطة مصر حتى محطة سيدي جابر كمرحلة أولى بدءًا من 5/1/2024 لبدء تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية أبوقير/ محطة مصر.

توفير المواصلات

وأوضح البديوى، أن وزارة النقل تقوم ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو، وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.

واستكمل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، أن محافظة الإسكندرية من أهم المدن بعد القاهرة الكبرى، ومن أهم المراكز التجارية والصناعية والسياحية ذات الكثافة السكانية العالية، وقد أدى النمو السكانى السريع إلى ضرورة التوسع العمرانى ووجود ضرورة ملحة لتحسين خدمات النقل والتى تتحمل كثافة أعلى بكثير من طاقتها التصميمية للمساهمة فى حل مشكلات النقل مثل (تكدس وسائل النقل السطحى - الازدحام الشديد - إجهاد المواطنين - إهدار الوقت والمال - التلوث والضوضاء وتأثيره على البيئة) ومنها تطوير خط قطار (أبوقير - محطة مصر) والذى لم يتم تطويره منذ عقود.

السيسي ينفذ حلم الشعب السكندري

وأشاد بمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى تنفيذ حلم شعب الإسكندرية واستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق طموحات وأمنيات الشعب المصري العظيم.

وتنتظر خريطة الإسكندرية المرورية أهم مشروع قومي يتناسب مع رؤية الجمهورية الجديدة الحضارية ما يسدل الستار على عشوائية الماضي.

على 3 مراحل يتم تنفيذ مشروع المترو الحضاري من أبوقير امتدادًا لبرج العرب، بطول 43 كيلومترًا بتكلفه تقديرية مليار ونصف المليار دولار.