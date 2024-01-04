الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية

جريدة الدستور

أصدر المركز الإعلامي لـهيئة ميناء دمياط، بيانًا، أشارت فيه إلى أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة. 

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 حركة الصادر من البضائع العامة 9313 طن 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9313 طن تشمل: 1537 طن ملح معبأ و1992 طن رمل و384 طن مولاس و5400 طن بضائع متنوعة.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53397 طن تشمل: 13226 طن قمح و2503 طن خردة و1428 طن زيت طعام و3100 طن ذرة و6500 طن كسب صويا و3600 طن ميثانول و1201 طن خشب زان و2519 طن فول صويا و8510 طن حديد و3900 طن أبلاكاش و6000 طن بضائع متنوعة و2763 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 910 طنًا.

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بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 773 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 93 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5268 حاوية مكافئة.


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 138071 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 266108 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5222 شاحنة.

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ميناء ميناء دمياط الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة حركة الصادر الحاويات

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