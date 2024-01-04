الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. موانئ البحر الأحمر توقع عقد تشغيل محطات الركاب السياحية مع موانئ أبوظبى

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

يشهد اليوم الخميس، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، فعاليات التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي، لمحطات الركاب السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ، لتكون ضمن شبكة الموانئ الدولية التي تديرها المجموعة في آسيا و أوروبا.

ومن المقرر أن يحضر الفعاليات رئيس وقيادات هيئة موانئ البحر الأحمر، ورئيس وقيادات مجموعة موانئ أبوظبي، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

كانت وزارة النقل قد أنشأت نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة، وذلك خلال 30 دقيقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبي يجري تحصيلها إلكترونيًا.

كما جرى وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية.

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وزارة النقل وزير النقل الفريق كامل الوزير موانيء البحر الأحمر محطات الركاب السياحية

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