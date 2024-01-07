ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن اسعار تذاكرالقطارات اليوم في سكك حديد مصر التي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة.

أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد

في التقرير التالي، ننشر اسعار تذاكر القطارات المسافات القصيرة 2024 بعد تحريكها والتي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة كل ما يخص القطارات.

أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد “ المسافات القصيرة " بعد تحريكها

من 1 كم ل 15 كم.. 5 جنيهات

من 16 كم 33 كم.. 7 جنيهات

من 34 ل 56.. 8 جنيهات

من 57 ل 79 كم.. 10 جنيهات

من 80 ل 103 كم.. 13 جنيهات

من 104 ل 126 كم.. 15 جنبها

من 127 ل 150 كم.. 18 جنيها

من 151 ل 173 كم.. 20 جنيها

من 174 ل 196 كم.. 23 جنيها

من 197 ل 220 كم.. 25 جنيها

من 221 ل 243 كم.. 28 جنيها

من 244 ل 267 كم.. 30 جنيها

من 268 ل 290 كم.. 33 جنيها

من 291 ل 320 كم.. 35 جنيها



يذكر أن خطوات وزارة النقل لم تتوقف نحو التطوير حيث انها تستهدف في عام 2030 تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و 13 مليون طن بضائع سنويًا والوصول بمستويات السلامة والتأمين وإنتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية.

فكانت السكة الحديد تمتلك في 2014عدد جرارات 791 جرار منها (391 جرار عاطل - 400 جرار صالح للعمل بكفاءة 60% )

الأن أصبحت تمتلك 990 جرار منها (210 جرار جديد تم شرائهم – 594 صالح بكفاءة 80% - 186 عاطل "لها عقود تجديدات")، كانت في 2014 الهيئة تمتلك عربات الركاب ( 2800 عربة ركاب ) منها (1000 عربة عاطلة - 1800 عربة صالحة بنسبة 65% ).

الان أصبح لدى الهيئة 3700 عربة ركاب منها (900 عربة جديدة تم شرائها - 2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80% - 500 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات") اضافة الى قطارات تالجو الاسبانية الفاخرة ( 6 قطارات ) باجمالي ( 30 عربة درجة أولي – 48 عربة درجة ثانية – 6 عربة بوفية – 6 عربة قوي ) وتم توريدهم وتشغيلهم على خطوط شبكة السكك الحديدية.

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