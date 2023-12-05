الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موقع سكك حديد مصر وكيفية حجز التذاكر

سكك حديد مصر
سكك حديد مصر

تصدر السؤال عن موقع سكك حديد مصر حجز تذاكر محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، لذا ينشر "الدستور" جميع التفاصيل حول الموقع وكيفية حجز التذاكر منه.

كيفية التسجيل في موقع سكك حديد مصر 

توفر هيئة سكك حديد مصر عدة طرق لحجز تذاكر القطارات، منها الحجز الإلكترونى عن طريق الهاتف المحمول، أو الموقع الإلكتروني للهيئة القومية لسكك حديد مصر 

-للدخول على الموقع اضغط هنـا 

-اضغط على تسجيل جديد ثم قم بتسجيل بياناتك وكلمة المرور 

-قم باختيار محطة القيام ومحطة الوصول وميعاد الرحلة 

-قم باختيار المقعد المناسب لك 

-ثم اختار الدرجة 

-يمكنك إضافة راكب جديد من خلال الضغط على إضافة راكب جديد وكتابة البيانات 

-ثم اضغط على موافق على الشروط والأحكام

-ثم اضغط على استمرار 

-ثم اضغط ادفع، واختار طريقة الدفع المناسبة لك.

ويأتي هذا التعاون استكمالًا لعمليات التطوير والتحول الرقمي الذي تقوده وزارة النقل في كافة الهيئات والقطاعات التابعة، حيث يستطيع الراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو الموبايل، ويقوم الراكب بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونيًا ويستطيع طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.

سكك حديد مصر| مواعيد قطارات أسوان - القاهرة للمكيفة والروسي

وتمكن هذا الخدمة الركاب من تسجيل بياناتهم الأساسية مثل الاسم والرقم القومي وعنوان البريد الإلكترونى، بما يتيح حجز تذاكر القطارات قبل موعد قيام القطار بحوالي خمسة عشر يومًا، بالإضافة إلى إمكانية قيام الراكب منفردًا بحجز حتى 4 تذاكر في اليوم الواحد، وتستخدم التذكرة في العبور من البوابات الإلكترونية، وكذلك يمكن إظهارها عند الحاجة. 

و يمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم الإلكترونية وتعديلها أو رد التذكرة في حالة الإلغاء، ويتم رد النقود المستحقة للركاب إلكترونيًا على الكارت المستخدم في الحجز خلال 14 يوم عمل بعد خصم الرسوم المقررة.

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