الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الموانى: ميناء اكتوبر يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين " صور "

الميناء يتيح تخزين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات


رصدت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة  توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة  والمتجهة من والى الموانئ  البحريه المصرية عبر خطوط السكك الحديدية  منذ تشغيله وحتى الان

 

مميزات متعددة لميناء اكتوبر في تسهيل حركة الصادرات والواردات

واشارت الهيئة في بيان لها اليوم الى  الدور الكبير والمميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات حيث يمثل الميناء طفرة في منظومة النقل واللوجستيات حيث يساهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، كما يتميز الميناء الجاف باحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الوارده سواء مستودعات عامة او خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الاجنبية باخرى اجنبية او محلية بقصد اعادة التصدير فقط واصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.

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واوضحت ان  الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط.إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ البحرية.وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع وتخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها ويساهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، الى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.

وجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة

واشارت الهيئة الى تميز الميناء الجاف بوجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، وصيانة وفحص الحاويات المبردة. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في مستودعاتها لصالح المستثمرين، حيث يتم تسليم هذه البضائع وفقًا لاحتياجات المستوردين وتسديد الرسوم الجمركية المعمول بها. يأتي ذلك في إطار جهود الميناء لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والتكاليف لصالح أصحاب المصانع.

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جدير  بالذكر أن ميناء أكتوبر الجاف، الموجود في مدينة السادس من أكتوبر الجديدة، يعد أول ميناء جاف في مصر، ويعبر عن شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص حيث يشارك في متابعة تشغيله الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من وزارة النقل، بالإضافة إلى شركة ميناء أكتوبر الجاف، والتي تأتي بتحالف بين شركتي السويدي إلكتريك، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة دي بي شنكر العالمية، بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية في مصر.

ويعد المشروع أول ميناء جاف في مصر يفوز بجائزة "IJ Global" كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر

الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين
الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ميناء أكتوبر للواردات والصادرات الموانئ البحرية المصرية السكك الحديدية

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