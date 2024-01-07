الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ شبكة القطار السريع (صور)

محطة العين السخنة
محطة العين السخنة

يرصد موقع "الدستور" بالصور الجولة التفقدية للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم، لعدد من أماكن العمل، حيث تابع الوزير تقدم الأعمال في وصلة المسار من محطة السخنة وحتى ميناء العين السخنة بطول حوالى 6 كم، وهي وصلة الربط مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع لخدمة نقل البضائع من وإلى الميناء عن طريق هذه الشبكة. 

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وزير النقل: شبكة القطار الكهربائى السريع تخدم المناطق العمرانية والصناعية والسياحية والزراعية

تقدم أعمال محطة السخنة

كما تابع الوزير التقدم في معدلات تشطيبات محطة السخنة، التي ستخدم منطقة العين السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية، والتي يمكن أن تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، وكذلك مدينة السويس الجديدة وهي محطة نهائية للخط، وتم الاطلاع على نسبة الإنجاز بها وكذلك أعمال نهو الأرصفة وكوبري المسار بالمحطة والمخطط التجاري بالمحطة (فندق- محلات تجارية)، وذلك لزيادة العوائد الاستثمارية للمشروع، كما تفقد خط سير حركة الركاب داخل المحطة من المدخل الرئيسي والوصول إلى صالات التذاكر وحتى التنقل بين الأرصفة.

ثم توجه الوزير لمتابعة مسار المشروع والأعمال الصناعية من كباري وأنفاق واخوار وخرسانات الميول، التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من أخطار السيول، حيث تم الانتهاء من عدد من  كباري المسار مثل (كوبري 30 يونيو– كوبري وادي حجول– كوبري خدمة المحاجر)، وجار الانتهاء من كوبري الأوتوستراد "كوبري مسار".

ويتقدم العمل في كوبري مسار خور مايو، كما تم الانتهاء من كوبري السيارات بكم 4.5 (القطامية / السخنة).

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وأكد الوزير على هامش جولته، في تصريحات صحفية، أن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية، بجانب كونها شرايين تنمية، فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية)، وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في (الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر)، وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر، وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، بالإضافة إلى خلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير).

ربط مناطق التنمية الزراعية

 وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة- غرب المنيا- توشكي– مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر– السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة)، بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة، كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية، لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة، وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى.

كوبري 15 مايو
كوبري 15 مايو
كوبري 15 مايو
كوبري 15 مايو
كوبري 15 مايو
كوبري 15 مايو
3كوبرى مسار المحاجر كم ٢٩.٥
3كوبرى مسار المحاجر كم ٢٩.٥
2كوبرى مسار المحاجر كم ٢٩.٥
2كوبرى مسار المحاجر كم ٢٩.٥
1كوبرى مسار المحاجر كم ٢٩.٥
1كوبرى مسار المحاجر كم ٢٩.٥
كوبر ى مسار 30 يونيو 3
كوبر ى مسار 30 يونيو 3
كوبر ى مسار 30 يونيو 2
كوبر ى مسار 30 يونيو 2
كوبر ى مسار 30 يونيو 1
كوبر ى مسار 30 يونيو 1
محطة السخنة6
محطة السخنة6
محطة السخنة5
محطة السخنة5
محطة السخنة4
محطة السخنة4
محطة السخنة3
محطة السخنة3
محطة السخنة2
محطة السخنة2
محطة السخنة 1
محطة السخنة 1
لاماكن العمل وزير النقل الفريق كامل الوزير معدلات تنفيذ محطة السخنة المناطق السياحية البحر الاحمر

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