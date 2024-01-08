تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 841 شاحنة و90 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 457 شاحنة و75 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 384 شاحنة و15 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين دليلة والحرية فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي امل، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما غادرت السفينة بوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2335 طن بضائع و340 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي اور، كوين نفرتيتي، ايلة وبريدج. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة COPERNICO.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1360 راكب بموانئها.