الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 12000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 841  شاحنة و90 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000  طن بضائع، 457  شاحنة و75 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000  طن بضائع، 384  شاحنة  و15 سيارة. 

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ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين دليلة والحرية فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي امل، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس  بينما غادرت السفينة بوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2335  طن  بضائع و340 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي اور، كوين نفرتيتي، ايلة وبريدج. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة COPERNICO.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1360 راكب بموانئها.

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بدء فعاليات مؤتمر وزارة النقل لتعظيم سياحة اليخوت

هيئة موانئ البحر الأحمر عدد السفن أرصفة موانئ الهيئة ميناء سفاجا مواني الهيئة

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