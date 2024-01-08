الانتهاء من 90%.. محطة "بشتيل" تستعد لاستقبال الركاب آخر يناير (صور)

تستعد وزارة النقل لافتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل في محافظة الجيزة بشكل رسمي مع نهاية هذا الشهر، حيث تم إنشاء المحطة من أجل تخفيف الضغط على محطة مصر برمسيس، والتي لا تقبل التوسعات في الوضع الحالي، وروعي في اختيار مكان المحطة أن تكون قريبة من مختلف خطوط شبكة النقل في مصر، سواء المحاور والكباري أو الأتوبيس الترددي أو مترو الأنفاق.

الانتهاء من 90% من حجم الأعمال بالمحطة

وتقدمت الأعمال فى محطة سكك حديد وتم الانتهاء من 90% من حجم الأعمال بها، ومن أهم الأعمال التى تم الانتهاء منها مبنى المحطة ‏الرئيسي والمقام على مساحة 31 ألف متر مربع، ‏والمكون من دور بدروم جراج ودور أرضي وعدد ٢ دور متكرر، ويشمل المبني على 4 أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي ‏بـ6 خطوط منها خطين ‏لأسوان / اسكندرية، بالإضافة إلى 4 خطوط ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.

الدور الأرضي على جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني)

‏كما تم الانتهاء من أعمال إنشاء ٣ أرصفة بـ٤ خطوط سكك لخط المناشي، وكذا أعمال إنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي‏( أسوان/اسكندرية – المناشي – البضائع)، ‏وحيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه ٢٢ كم بـ٨٩ مفتاحًا، كما يشمل الدور الأرضي جزءًا تجاريًا ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة، ‏بالإضافة إلى 48 شباك تذاكر، ‏ وكذلك دورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي.

كما تم الانتهاء من البهو الرئيسي ‏للمحطة ‏الذي يبلغ ارتفاعه 40 مترًا، ويوجد بداخله 4 مسلات، الدور الأول والثاني للمحطة، واللذان يضمان ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية، كما تتم الأعمال فى تنفيذ الورش المختلفة ‏مثل ورشة صيانة عربات القطارات ‏التي تشمل 12 سكة ‏وورشة صيانة الجرارات، والتي تشمل 6 سكك لأعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات، ‏بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ ‏عدد 2 نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور وعدد 2 نفق سيارات ‏باتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة، حيث مخطط سير حركة الركاب سواء من المدخل الرئيسي أو من الأنفاق للوصول إلى صالات التذاكر وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب.

محطة بشتيل تستعد لاستقبال الركاب

محطة بشتيل تستعد لاستقبال الركاب

محطة بشتيل تستعد لاستقبال الركاب

محطة بشتيل تستعد لاستقبال الركاب

محطة بشتيل تستعد لاستقبال الركاب

محطة بشتيل تستعد لاستقبال الركاب

محطة بشتيل تستعد لاستقبال الركاب

محطة بشتيل تستعد لاستقبال الركاب

محطة بشتيل تستعد لاستقبال الركاب