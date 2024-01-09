تداول 15 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وجرى تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1025 شاحنة و160 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 581 شاحنة و135 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 444 شاحنة و25 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية 1 بينما تغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتين دليلة والحرية 1.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1870 طن بضائع و350 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن، وهي أور، كوين نفرتيتي، وأيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1405 ركاب بموانيها.

على جانب آخر، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء كل من (اتحاد الصناعات المصرية - غرفه الصناعات الهندسية - شعبة بناء وإصلاح السفن- الترسانات البحرية الحكومية والخاصة)؛ لبحث سبل تعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن.

توطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات

في بداية الاجتماع، أكد وزير النقل، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات بناء وإصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها، مشيرا إلى أنه في ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وأضاف أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا.

توافر الترسانات البحرية بالهيئة في (بورسعيد- بورتوفيق - السويس).

وأشاد الفريق أسامة ربيع بالتعاون مع وزارة النقل في مجال توطين صناعة بناء وإصلاح السفن، لافتا إلى توافر الترسانات البحرية بالهيئة في (بورسعيد- بورتوفيق - السويس) التي يمكن أن تساهم في توطين هذه الصناعة، خاصة مع أهميتها الكبيرة في زيادة حركة التجارة بين مصر ودول العالم.

