الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لـهيئة ميناء دمياط، بيانًا أشار فيه إلى أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة  (ESNA)، والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 66000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

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ميناء دمياط يتعامل مع 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية


وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43194 طن تشمل: 14916 طن يوريا و975 طن رمل و477 طن علف و26826 طن بضائع متنوعة.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34343 طن تشمل: 8063 طن خردة و8200 طن ذرة و7301 طن قمح و1575 طن فول و2500 طن كسب صويا و2453 طن حديد و4251 طن أبلاكاش.

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بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 765 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 374 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5525 حاوية مكافئة.


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 140316 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 221397 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4249 شاحنة.

الميناء الـ 24 ساعة الماضية البضائع العامة زير النقل صناعة النقل

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