السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في يوم هام لقطاع النقل البحري المصري

شركة الملاحة الوطنية تتسلم سفينة "وادى العريش" من "هانتونج" الصينية (صور)

سفينة
سفينة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تسلم شركة الملاحة الوطنية، إحدى شركات وزارة النقل، أحدث سفن الصب الجاف، وهي سفينة "وادى العريش"، والتي يبلغ إجمالي حمولتها 82 ألف طن، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري، واتخاذ كل الإجراءات والآليات الخاصة باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.

وأشار بيان صادر عن وزارة النقل، اليوم السبت، إلى تسلم السفينة من ترسانة هانتونج الصينية– إحدى أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء سفن الصب الجاف– لتنضم السفينة "وادى العريش" لأسطول الشركة التجارى الوطنى رسميًا خلال يناير 2024، لافتًا إلى أن  السفينة "وادى العريش" تعد درة الأسطول التجارى الوطنى، لما تتميز به من تجهيزات وأجهزة ملاحية بأحدث التقنيات والطرازات العالمية، وأيضًا لتوافقها مع الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية، ويبلغ طول السفينة 229 مترًا، وعرض 32.26 متر، وغاطس 14.5 متر.


ولفت إلى أن محمد سليمان، العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، حضر مراسم استلام السفينة بتكليف من الفريق مهندس كامل الوزير،  وزير النق،ل وذلك بمدينة مدينة نانتونج بدولة الصين.

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وقال الوزير: إن اليوم هو يوم هام للنقل البحري، الذي يعتبر أحد أهم قطاعات وزارة النقل، لافتًا إلى أن سفينة وادي العريش هي السفينة الثانية التي يتم تسلمها لتدعيم الأسطول التجارى الوطنى لشركة الملاحة الوطنية خلال أقل من (7) أشهر، وذلك بعد سفينة وادي الملوك التي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع العلم المصري عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية منتصف يونيو 2023، وهو ما يجسد الانطلاقة الكبيرة لتدعيم الأسطول التجاري المصري تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه بذلك يصبح الأسطول التجارى الوطنى للشركة مكونًا من 14 سفينة مصرية تتولى تأمين نقل السلع الاستراتيجية الواردة لجمهورية مصر العربية، وخاصة القمح، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.  

وأضاف أن وزارة النقل تهدف الى الوصول بأسطول الشركات التابعة لها إلى 31 سفينة عام 2030، وهي شركات (الملاحة الوطنية- الجسر العربي للملاحة- القاهرة للعبارات- المصرية لناقلات البترول)، ليكون الأسطول المصري قادرًا على نقل 20 مليون طن بضائع سنويًا، ليكون قادرًا على خدمة البضائع الاستراتيجية من ناحية الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.

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وأوضح وزير النقل أنه بالتوازي مع شراء سفن جديدة، فإنه يتم تنفيذ كل الإجراءات والآليات الخاصة بتعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، موضحًا أن شركة الملاحة الوطنية تقوم حاليًا بوضع اللمسات النهائية للتعاقد على بناء سفينتين جديدتين من ذات الطراز، ومخطط استلامها خلال عام 2026.

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