الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

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ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفقًا لبيان المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 46066 طن تشمل: 13800 طن يوريا و377 طن رمل و250 طن مولاس و31639 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43518 طنًا تشمل: 9161 طن خردة و10300 طن ذرة و11943 طن قمح و1474 طن فول و2500 طن كسب صويا و2500 طن حديد و5640 طن أبلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 674 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 485 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4087 حاوية مكافئة.

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ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 143730 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 239189 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2627 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4450 شاحنة.

ميناء موانئ وزارة النقل وزير النقل سفن

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