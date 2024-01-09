الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

%70 توفير فى أسعار اشتراكات المترو السنوية.. الحق اشترك

اسعار اشتراكات المترو
اسعار اشتراكات المترو السنوية

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الاشتراكات الشهرية  2024 والربع سنوية والسنوية  الخاصة بالمترو بعد أن تم الإعلان عن رفع سعر تذكرة المترو وعما كانت تلك الاشتراكات توفر له ام لا.

وفى هذا التقرير ينشر موقع الدستور أسعار اشتراكات المترو الشهرية  والربع سنوية والسنوية حيث توفر هذه الاشتراكات مابين 50 الى 70 % كلا حسب مدته وهى كالتالي:

اسعار اشتراكات المترو 2024

اسعار اشتراكات المترو 2024 الشهرية:
- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 6 جنيه فى رحلتك  ( منطقة واحدة )- قيمة الاشتراك الشهرى هتكون  230 جنيه بنسبه تخفيض 45%
- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 8 جنيه فى رحلتك ( منطقتين ) - قيمة الاشتراك الشهرى هتكون 290 جنيه بنسبة تخفيض 46%.
- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 12 جنيه فى رحلتك ( ثلاث او اربع مناطق ) - قيمة الاشتراك الشهرى هتكون 340 جنيه بنسبة تخفيض  53 %..
- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 15 جنيه فى رحلتك ( ثلاث او اربع مناطق ) - قيمة الاشتراك الشهرى هتكون 450 جنيه بنسبة تخفيض 50%.

 اسعار الاشتراكات المترو الربع سنوية


- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 6 جنيه فى رحلتك كل يوم ( منطقة واحدة ) - الاشتراك الربع سنوى هيكون  625 جنيه ونسبة التخفيض 50%.
- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 8 جنيه فى رحلتك كل يوم  ( منطقتين ) - الاشتراك الربع سنوى هيكون 790 جنيه ونسبة التخفيض  51%.
- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 12 جنيه فى رحلتك كل يوم ( ثلاث او اربع مناطق ) - الاشتراك الربع سنوى هيكون  1000 جنيه ونسبة التخفيض 54 %
- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 15 جنيه فى رحلتك كل يوم ( ثلاث او اربع مناطق ) - الاشتراك الربع سنوى هيكون 1250 جنيه ونسبة التخفيض 54 %.

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 اسعار الاشتراكات المترو 2024 السنوية


- اى خط بالكامل  لو بتدفع تذكرة بقيمة 15 جنيه هيكون الاشتراك السنوى  3175 جنيه بنسبه تخفيض  71%.
- استخدام الخطوط الثلاثة وبتذكرة بقيمة 15 جنيه  هيكون الأشتراك السنوى  4000 جنيه بنسبة تخفيض  63%.
 

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