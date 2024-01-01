الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد رفع قيمتها

مترو
مترو

رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر مترو الأنفاق، اليوم الإثنين، في جميع خطوط المترو، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو. 

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:-

منطقة واحدة 9 محطات بـ6 جنيهات.

منطقتين 16 محطة بـ8 جنيهات.

ثلاث مناطق 23 محطة بـ12 جنيهًا.

أربع مناطق أكثر من 23 محطة بـ15 جنيهًا.

أربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ50 قرشًا.

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وزير النقل: تشغيل 6 محطات مترو تجريبيًا بالركاب بالخط الثالث.. غدًا

جدير بالذكر أن  الفريق مهندس كامل الوزير،  وزير النقل،  أعلن أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة، فقد تقرر بدءًا من صباح الإثنين الموافق 1 يناير 2024 التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث، والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، والذي يشتمـل علـى 6 محطات هي (السـودان- إمبابة- البوهي- القـومية العربيـة- الطـريق الدائـري- محــور روض الفرج)، وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء.

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الاستعدادات الأخيرة قبل افتتاح 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث (صور)

العام الجديد المترو محطة ب للمواطنين الخط الثالث

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