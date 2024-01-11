الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير النقل: محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تستقبل سفينة حاويات عملاقة

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير النقل

قال كامل الوزير، وزير النقل إن محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية استقبلت سفينة الحاويات العملاقة. CMA CGM NEVADA.
وذكر بيان وزارة النقل، اليوم الخميس، أن السفينة تعد أكبر سفينة حاويات تم استقبالها بميناء الإسكندرية حتى الآن حيث يبلغ طولها (366) مترًا وعرضها (48) مترًا وغاطس يصل إلى (15) مترًا وحمولتها الكلية 150 ألف طن بما يعادل (12) ألف حاوية مكافئة وستتداول بالمحطة 1530 حاوية.

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وأوضحت وزارة النقل، أن أكبر السفن التي دخلت المحطة قبل تلك السفينة كانت أطوالها تصل إلى (335) مترًا وحمولتها الكلية (10) آلاف حاوية مكافئة ما يجسد تطور أعمال التشغيل بالمحطة وقدرتها على استيعاب أحجام أكبر من السفن، بما يساهم في بدء دخول ميناء الإسكندرية كإحدى محطات الترانزيت في المستقبل وجعل المحطة مركزًا رئيسيًا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي 35%.
حيث قامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط للسفينة العملاقة NEVADA الرسو بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة، حيث تمت دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن ميناء الإسكندرية قادر على استقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة.

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تابع الوزير مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ورئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض قيام إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة NEVADA وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الإرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الاحترافية والكفاءة والذين قاموا باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصولها إلى نطاق الميناء مرورًا بالممر الملاحي ووصولًا إلى تراكيها ورباطها وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد، حيث تم تراكي السفينة بسلاسة وفي وقت قياسي على الرغم من الظروف الجومائية المضطربة ومن المخطط لها أن تستكمل رحلتها بعد الانتهاء من عمليات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية إلى ميناء كوبر بسلوفينيا.

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