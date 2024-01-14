الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الاحمر

ميناء نويبع
ميناء نويبع



اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر اعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.
حيث يقوم مديرى الموانى بالمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

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إغلاق ميناء نويبع البحرى بجنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية

اغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية 

 وكانت الهيئة قد أعلنت امس  إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الواحدة ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 20-25 عقدة جنوبية شرقية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.
كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية

تداول  20 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جدير بالذكران  المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر  اعلن ان  إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 20000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1150 شاحنة و560 سيارة، وشملت حركة الواردات 11000 طن بضائع، 550 شاحنة وسيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 600 شاحنة  و20 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امل ودليلة  وغادرت ثلاث سفن وهى امل، الحرية وبوسيدون اكسبريس  ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن  بضائع و357 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين اور وايلة، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Amber M وعلى متنها 5 آلاف طن ردة قادمة من اليمن، والسفينة Dorrat Jeddah وعلى متنها 461 سيارة بوزن 900 طن قادمة من جدة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.

هيئة مواني البحر الأحمر ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء الهيئة العامة للأرصاد الجوية لخريطة المناخية

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