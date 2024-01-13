إغلاق ميناء نويبع البحرى بجنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لـ موانئ البحر الأحمر عن إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، في تمام الساعة الواحدة ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث تتراوح شدة الرياح بين 20-25 عقدة جنوبية شرقية، وارتفاع الأمواج بين 3-4 أمتار، واضطراب حالة البحر بشدة.

وأوضحت الهيئة- في بيان اليوم- أنه تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر المهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.